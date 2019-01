Nuove TIM CONNECT, tutti i dettagli

Filippo Vendrame,

TIM mette mano al suo listino consumer e aggiorna le sue offerte di rete fissa “TIM CONNECT”. Le novità entrano in vigore da oggi 14 gennaio sino al prossimo 24 febbraio salvo proroghe. TIM CONNECT XDSL è la nuova offerta che consente di disporre di connettività su rete FTTC/E al costo di 30 euro al mese. Questa tariffa include connettività sino a 200 Mbps in download e sino a 20 Mbps in upload su rete FTTC e sino a 100 Mbps in download e sino a 20 Mbps in upload su rete FTTE, oltre al il servizio TIMVISION. Costo di attivazione di 120 euro o di 10 euro al mese per 12 mesi. Chiamate a 19 centesimi al minuto più scatto alla risposta di 19 centesimi.

TIM CONNECT FIBRA/ADSL, invece, offre connettività su rete FTTH o su rete ADSL a 35 euro al mese. L’offerta di TIM include una linea di rete fissa con velocità sino a 1 Gbps in download e sino 100 Mbps in upload su rete FTTH e sino a 20 Mbps in download e sino a 1 Mbps in upload su rete ADSL. Presente anche il servizio TIMVISION. Costo di attivazione di 120 euro o di 10 euro al mese per 12 mesi. Chiamate nazionali incluse. TIM CONNECT FIBRA/XDSL/ADSL è una nuova offerta dedicata ai già clienti che propone una connessione di rete fissa con tecnologia FTTH, FTTC/E o ADSL a 40 euro al mese. Presente il servizio TIMVISION. Costo di attivazione di 120 euro o di 10 euro al mese per 12 mesi. Chiamate nazionali incluse.

La novità più importante, però, riguarda il modem abbinato in seguito all’entrata in vigore della delibera sul Modem Libero. L’acquisto del modem, vincolato alla richiesta di domiciliazione della bolletta, e il servizio TIM Expert sono, adesso, opzionali. In caso di acquisto del modem, il servizio TIM Expert è in promozione gratuita fino al 24 Febbraio 2019.

Inoltre, le nuove offerte TIM Connect presentano alcune importanti novità in caso di recesso. Grazie a quanto previsto dalla delibera 487/18/CONS, tutte le richieste di recesso prima o dopo i 24 mesi di contratto previsti non comporteranno l’addebito di eventuali sconti sul canone mensile già fruiti dal cliente. In caso di acquisto di un prodotto a rate, continuerà il pagamento del bene in forma rateale. In caso di passaggio ad una nuova offerta TIM Connect da una precedente vecchia offerta TIM Connect, i clienti non perderanno i vecchi sconti. Il passaggio da un’offerta Smart ad un’offerta Connect non comporterà la perdita degli sconti già fruiti.

Le nuove TIM Connect potranno essere personalizzate con alcune opzioni ad hoc.

VOICE: chiamate nazionali illimitate a 5 euro

INTERNATIONAL: chiamate internazionali in Zona 1 illimitate a 5 euro

MOBILE: SIM mobile con chiamate illimitate e 25 GB a 12 euro al mese

Sconda linea a 0,90 euro al mese

I clienti potranno scegliere tra i seguenti modem:

AVM FRITZ! BOX 7590: costo di 289 euro, di cui 240 euro rateizzabili a 5 euro al mese per 48 rate più un costo iniziale aggiuntivo di 49 euro

TIM HUB: costo di 240 euro, rateizzabile a 5 euro al mese per 48 rate

SMART MODEM: costo di 192 euro, rateizzabile a 4 euro al mese per 48 rate solo per connessioni ADSL o FTTC/E fino a 100 mega

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale di TIM.