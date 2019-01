YouTube Music, playlist per le promesse del 2019

Le giovani promesse del mondo della musica non passano solo dai talent show, ma anche da YouTube Music. Il colosso di Mountain View ha infatti pubblicato su YouTube Music una playlist di 50 brani con quelle che considera le promesse musicali del 2019.

Si tratta di un evento assolutamente inedito in Italia. La speciale lista “Il Suono del 2019” include 10 artisti emergenti che – si legge nel comunicato di Google pubblicato sul blog ufficiale – con i loro brani sono destinati a seguire le orme di superstar come Ed Sheeran e Dua Lipa, fra i primi a trovare successo nel mondo della musica grazie alla piattaforma YouTube.

“Il suono del 2019” viene composta basandosi su diversi fattori, come ad esempio le visualizzazioni di YouTube, il coinvolgimento dei fan e le analisi di YouTube Music. A questo link potete ascoltare la playlist.

In ordine puramente alfabetico, ecco chi sono le dieci pop star del domani in Italia: Beba, Cha Cha, Chadia Rodriguez, Le Ore, Luna, Mahmood, Marte Marasco, Nyvinne, Priestess, Yuman.

Dimostrazione della diversità e della ricchezza della scena musicale italiana in questo momento storico, “Il Suono del 2019” evidenzia un mix eclettico di cantautori e artisti. Dalle sonorità pop che si mescolano all’urban, dai ritmi della trap alle contaminazioni indie, la lista si compone di artisti e musicisti che stanno definendo nuovi confini musicali e, in alcuni casi, creando nuovi generi. Ben presente in questo quadro è la componente musicale femminile, con sei giovani artiste capaci di spaziare attraverso le sonorità più varie. E ancora, è estrema la varietà delle radici culturali e geografiche dei nuovi artisti, le cui storie uniscono moltissimi luoghi e suoni diversi del mondo.