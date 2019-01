Samsung Galaxy M20 e M10, specifiche complete

Luca Colantuoni,

La nuova serie Galaxy M, che dovrebbe sostituire le serie Galaxy J, C e On, verrà annunciata il prossimo 28 gennaio in India. Samsung ha svelato alcune caratteristiche attraverso il sito ufficiale, ma ora sono trapelate le specifiche complete dei Galaxy M20 e M10.

La principale differenza sarà rappresentata dalla diagonale dello schermo. Per tutti i modelli verrà adottato un design “waterdrop”, quindi ci sarà un display Infinity-V con notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. La capsula auricolare e i sensori (luminosità e prossimità) sono nel bordo superiore. Il Galaxy M20 dovrebbe avere uno schermo LCD da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), un processore octa core Exynos 7885, 3 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibile con schede microSD.

Per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con aperture f/1.9 e f/2.2. La fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel. In base a quanto riportato nel manuale, lo smartphone avrà inoltre un chip NFC, il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. La capacità della batteria sarà 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Il Galaxy M10 avrà ovviamente specifiche inferiori. Si prevedono uno schermo LCD da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel), processore Exynos 7870, 3 GB di RAM, 16/32 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.400 mAh. Questo modello non ha il lettore di impronte digitali e il chip NFC.

Pochi dettagli, infine, sul Galaxy M30. Lo smartphone dovrebbe avere tre fotocamere posteriori, processore Exynos 7885, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD e batteria da 5.000 mAh. La nuova serie debutterà sul mercato indiano, ma successivamente arriverà in altri paesi.