Mozilla chiude il programma Firefox Test Pilot

Luca Colantuoni,

Mozilla ha comunicato la chiusura del programma Firefox Test Pilot avviato il 10 maggio 2016. Gli “esperimenti” attualmente attivi continueranno a funzionare anche dopo la data di chiusura (22 gennaio) e verranno successivamente pubblicati sul sito degli add-on.

Il programma Firefox Test Pilot era stato introdotto per aggiungere nuove funzionalità, ma senza incidere sulla roadmap del browser. Mozilla aveva creato un team di sviluppatori ad hoc che si occupavano degli aggiornamenti in base ai feedback ricevuti dagli utenti. Quando l’esperimento raggiungeva una qualità soddisfacente veniva integrato in Firefox oppure rilasciato come add-on. Alcuni di essi sono diventati veri e propri servizi standalone indipendenti dal browser, come Firefox Send, usato maggiormente su Chrome. Firefox Lockbox per iOS, collegato a Firefox Accounts e Sync, è invece una companion app del password manager di Firefox.

Uno degli esperimenti di maggiore successo è Screenshots (Cattura schermata in italiano), utilizzato oggi oltre 20 milioni di volte al mese. Per il suo sviluppo sono stato impiegati tre ingegneri e un designer a tempo pieno. Mozilla però è una piccola azienda, per cui non può spostare i dipendenti che si occupano dello sviluppo del browser. Per questo motivo è stata decisa la chiusura del programma. Nonostante ciò gli esperimenti continueranno sulla base di un nuovo modello che vede il coinvolgimento dell’intera organizzazione.

Gli esperimenti ancora attivi funzioneranno ugualmente anche dopo il 22 gennaio, ma verranno spostati sul sito degli add-on. L’add-on Test Pilot verrà automaticamente disinstallato quando gli utenti apriranno il sito originale. Firefox Send e Firefox Lockbox riceveranno nuovi aggiornamenti nel corso del 2019.