Resident Evil 2 durerà 10 ore per ogni personaggio

Matteo Tontini,

Resident Evil 2 è quasi pronto a sbarcare su PS4, ancora una manciata di giorni e i giocatori potranno rivivere l’emozionante (e terrificante!) avventura di Leon e Claire sulla potente console ammiraglia di Sony. Il remake arriva in un’epoca in cui ogni nuovo gioco pare debba durare almeno alcune dozzine di ore per piacere al pubblico, ma questo non preoccupa il team di sviluppo.

Parlando a un evento in occasione del lancio del gioco tenutosi a Dubai, il game director Kazunori Kadoi e il producer Yoshiaki Hirabayashi hanno confermato che la durata totale del gioco sarà di 10 ore per ogni personaggio. La seconda avventura, quella con l’altro protagonista, probabilmente richiederà meno tempo, dal momento che parte delle sequenze di gioco delle due campagne sono condivise – proprio come nell’originale del 1998.

Sebbene non saranno 20 ore effettive, la longevità garantita da Capcom non è certo misera, specie per un survival horror (i giochi appartenenti a questo genere, difatti, non sono mai troppo lunghi). A intrattenere ulteriormente i giocatori ci penseranno due modalità extra, The 4th Survivor e The Tofu Survivor: già presenti nel gioco originale, metteranno l’utente nei panni di un altro sopravvissuto o di una gigantesca porzione di tofu che dovranno sopravvivere contro gli zombi. Le modalità si sbloccheranno una volta completata la campagna del gioco.

C’è da dire che, come ogni remake, il team punta perlopiù sul fattore nostalgia e quindi mira maggiormente a quella fetta di pubblico che ha già completato – o perlomeno ha giocato – Resident Evil 2 sulla prima PlayStation, verso la fine degli anni ’90.

La nuova versione di Resident Evil 2 verrà distribuita il 25 gennaio per PS4, Xbox One e PC.