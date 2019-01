Windows 10, tanti nuovi update qualitativi

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti cumulativi per alcune versioni di Windows 10. Nonostante non sia la ricorrenza del Patch Tuesday, la casa di Redmond ha abituato oramai i suoi utenti a continui rilasci di nuovi aggiornamenti qualitativi per ottimizzare tutte le versioni del suo sistema operativo di punta. L’obiettivo è quello di permettere di ai suoi utenti di poter godere sempre della migliore esperienza d’uso possibile.

Questa nuova tornata di aggiornamenti riguarda le versioni 1803, 1709 e 1703 di Windows 10. Questo significa che per tutti coloro che dispongono di Windows 10 October 2018 Update non c’è alcun nuovo update da scaricare. Probabilmente per loro arriverà in un secondo momento nei prossimi giorni. I change log di questi nuovi aggiornamenti qualitativi sono piuttosto importanti e vanno a toccare diverse aree del sistema operativo, segno che Microsoft ha lavorato minuziosamente per migliorare la sua piattaforma.

Per aggiornamenti qualitativi si intendendo update che vanno solamente a risolvere bug e ad ottimizzare le prestazioni. Nessuna novità funzionale viene implementata. Le novità arriveranno solamente con il rilascio della nuova declinazione di Windows 10 che debutterà nel corso della prossima primavera.

Tutti coloro che dispongono di un PC con Windows 10 April 2018 Update possono scaricare ed installare l’aggiornamento KB4480976. Per i PC con a bordo Windows 10 Fall Creators Update, invece, è disponibile l’update identificato dal codice KB4480967.

Per Windows 10 Creators Update, Microsoft ha distribuito la patch KB4480959.

Tutti questi aggiornamenti sono già disponibili attraverso il consueto canale di Windows Update. Vista la loro importante il suggerimento è quello di procedere con l’installazione quanto prima.

Infine, si evidenzia che Microsoft ha distribuito anche la patch KB4487181 per l’ultima build di sviluppo di Windows 10 19H1 rilasciata agli Insider del Fast Ring alcuni giorni fa.