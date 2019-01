iPhone XR: a settembre con LTE migliorato

Marco Grigis,

iPhone XR, il colorato smartphone di Apple, vedrà un importante aggiornamento nelle funzioni e nel design nel corso del 2019. La società di Cupertino sta infatti preparando la seconda versione del dispositivo, per una presentazione nel mese di settembre, e fra i dettagli già trapelati emerge una connettività LTE migliorata. È quanto riferiscono gli analisti di Barclays, nel tratteggiare il primo profilo del nuovo smartphone.

Secondo quanto reso noto, il nuovo iPhone XR verrà aggiornato alla connettività LTE 4×4 MIMO, la stessa oggi presente in iPhone XS. Questo significa che le velocità di connessione teoriche subiranno un sensibile aumento, almeno rispetto all’attuale generazione: su reti 4.5G, in condizioni ottimali e su alcune reti degli operatori, si può raggiungere anche 1 Gbit/s in download.

La connettività LTE sarà nuovamente garantita da chip prodotti da Intel, data la contrapposizione in corso con Qualcomm, partner pronto a fornire al gruppo di Cupertino le ultime soluzioni della propria lineup. Per il 5G, tuttavia, gli appassionati Apple dovranno attendere il 2020: la società non ritiene di dover implementare le nuove reti, non prima che siano sufficientemente diffuse a livello mondiale.

Tutti gli esemplari della serie 2019 degli smartphone di Cupertino, quindi compresi i successori di iPhone XR, saranno compatibili con questo standard. Non è però tutto, poiché Apple sta pensando di abilitare tutti i futuri device al Wi-Fi 6, ovvero al supporto delle reti 802.11ax. Un proposito raggiungibile non solo con un nuovo chip, ma anche con l’impiego di una rinnovata antenna, la cui posizione sulla scocca non è stata al momento rivelata.

Tra le altre notizie emerse sul device, gli analisti non ritengono che Apple possa promuovere la linea iPhone alle porte USB-C, pertanto gli utenti verrà ancora offerto il classico cavo Lightning.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto