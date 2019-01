Spotify Car View, modalità per una guida sicura

Marco Locatelli,

Utilizzare lo smartphone alla guida è una delle abitudini più pericolose in assoluto. Alcune software house in questi anni hanno introdotto delle soluzioni che rendono l’utilizzo delle loro app in auto più sicuro. Tra questi c’è anche Spotify, popolare servizio di streaming musicale che ha lanciato la nuova modalità di visualizzazione Car View per la sua app, che permette agli utenti di controllare più facilmente la musica mentre sono al volante.

La funzione si attiva automaticamente quando l’applicazione rileva una connessione bluetooth stabilita con un veicolo. Questa possibilità può però essere disattivata in qualsiasi momento. L’interfaccia di Car View è molto più minimal rispetto a quella ordinaria, con la schermata di riproduzione caratterizzata da tasti molto più grandi e posizionati in modo differente. Via tutto ciò che può in qualche modo distrarre alla guida, ad esempio la copertina del brano che viene cancellata.

È un po’ di tempo che Spotify sta testando una funzionalità di questo tipo per la guida in auto. A luglio 2017, la società si è messa all’opera su una versione che introduceva addirittura i comandi vocali per attivare le funzioni dell’app musicale e icone di riproduzione dalle dimensioni più generose. Le icone più grande le ritroviamo anche oggi, al momento però l’idea dei controlli vocali sembra essere stata messa da parte.

Gli utenti che non sono fan delle semplificazioni estreme potranno comodamente disattivare Car View “fino alla prossima guida” o disattivarlo completamente nelle impostazioni di Spotify.

È importante ricordare che l’app Spotify supporta già le piattaforme Android Auto e CarPlay di Apple, che tuttavia non sono disponibili sulle vetture di qualche anno fa. Ora dunque anche chi non possiede un’auto “smart” potrà ascoltare la musica dall’app di Spotify mentre è alla guida in modo molto più comodo e sicuro.

Car View dovrebbe essere già disponibile per alcuni e sono diverse le segnalazioni di utenti che hanno già ricevuto la nuova funzione, che sembra arriverà prima sui dispositivi Android.