Il Surface Dial potrebbe sostituire il mouse

Filippo Vendrame,

Surface Dial potrebbe cambiare molto in un prossimo futuro. Un nuovo brevetto di Microsoft suggerisce che la società stia lavorando ad un’evoluzione di questo prodotto che potrebbe diventare un perfetto sostituto di un mouse. Il brevetto intitolato “Peripheral user-interface device” mette in evidenza alcune novità funzionali che potrebbero arrivare in una prossima variante del Surface Dial che, si ricorda, è una sorta di mini manopola dotata di meccanismo rotante che permette di accedere rapidamente ad alcune funzionalità del PC sia mentre è appoggiata sul display che su di un tavolo.

Il brevetto prevede che la parte superiore del Surface Dial sia sensibile al tocco permettendo di simulare il classico click del mouse ed anche alcune gesture utili per effettuare il pinch-to-zoom. Il brevetto menziona anche la possibilità della presenza di un sensore, come una trackball o un sensore ottico, sulla base per rilevare il movimento del dispositivo in relazione alla superficie su cui è posato. Ciò renderebbe possibile utilizzarlo come un mouse tradizionale. Trattasi di un progetto interessante ma come tutti i brevetti non è detto che quanto descritto trovi, poi, una reale applicazione pratica.

Il dato oggettivo, comunque, è che Microsoft sta sicuramente lavorando sul Surface Dial per migliorarlo e per renderlo un prodotto più utile ed interessante.

Ma la casa di Redmond sta pensando anche ad alcune novità pure per la Surface Pen. In questo caso, il brevetto descrive solamente una soluzione più efficiente per la gestione dei contatti interni della batteria. Un modo per rendere la penna più resistente e duratura nel tempo.

Nel corso del 2019 Microsoft dovrebbe portare al debutto un Surface Pro completamente rinnovato. Se la società vuole dare un seguito a questi brevetti, il lancio del futuro nuovo 2-in-1 potrebbe rappresentare l’opportunità più adatta per un loro debutto.