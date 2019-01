ASUS Affidabilità Garantita: rimborso totale

Filippo Vendrame,

ASUS intende evidenziare l’affidabilità dei suoi notebook rilanciando il programma “Affidabilità Garantita“. Trattasi di un’interessante iniziativa rivolta a tutti coloro che acquisteranno un nuovo computer portatile entro il 31 dicembre 2019. Nello specifico, il programma “Affidabilità Garantita” di ASUS prevede il rimborso totale sul prezzo in caso di guasto tecnico del notebook entro un anno dalla data di acquisto.

Per i clienti ASUS in procinto di acquistare un nuovo notebook, aderire al programma “Affidabilità Garantita” è davvero molto semplice. A seguito dell’acquisto del loro nuovo prodotto, i clienti dovranno registrarlo entro 15 giorni dalla data di acquisto. In caso di guasto o difetto che dovesse emergere entro un anno dalla data di acquisto del notebook, sarà possibile richiedere il rimborso completo del costo sostenuto oltre alla riparazione, che sarà effettuata da un centro di assistenza ufficiale secondo la procedura di garanzia standard.

Attraverso il rilancio del programma “Affidabilità Garantita”, ASUS si pone l’obiettivo di rendere l’acquisto di notebook un investimento ancora più conveniente e sicuro per i privati; infatti, anche coloro che effettuano l’acquisto di più portatili è possibile richiedere, in caso di guasti, un rimborso fino a un massimo di 3 notebook.

ASUS, comunque, ha piena fiducia della qualità e dell’affidabilità dei suoi computer portatili. I notebook ASUS devono, infatti, superare rigorosi test quali urto, caduta, vibrazioni e versamento di liquidi che ne garantiscono resistenza e durabilità, oltre a essere testati in condizioni ambientali severe quali altitudini elevate, temperature estreme e umidità.

Qualità tecnologica comprovata e promessa di un risarcimento in caso di guasto o difetto, fanno sì che i clienti ASUS possano essere sicuri al 100% della spesa sostenuta e possano dimenticare gli inconvenienti tipici legati al normale utilizzo di dispositivi elettronici e digitali.

Il programma “Affidabilità Garantita” dimostra la completa fiducia che ASUS ripone nella qualità progettuale e realizzativa dei propri prodotti e con questa iniziativa speciale intende trasferire ai clienti altrettanta tranquillità nella fase d’acquisto dei computer portatili.