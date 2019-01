TIM rinnova l’offerta Limited Edition Online

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di rilanciare e di modificare la sua ben nota offerta TIM Limited Edition Online che potrà essere sottoscritta da tutti i nuovi clienti che la richiederanno attraverso il sito Web ufficiale dell’operatore. Questa speciale tariffa prevede 1.000 minuti di chiamate al mese verso tutti oltre a 20 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 12 euro al mese.

In precedenza, TIM Limited Edition Online prevedeva un costo di 10 euro al mese. La nuova offerta, dunque, peggiora la precedente, nonostante i contenuti siano sempre i medesimi. Per aderire è necessario effettuare la portabilità. Per chi la sceglierà, TIM regalerà il costo di attivazione ed il primo mese di canone. Lo sconto sull’attivazione varrà solamente se il clienti manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario TIM addebiterà quanto scontato inizialmente. E’ inoltre previsto l’acquisto della SIM al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso che i clienti potranno pagare in contanti alla consegna della SIM al vettore autorizzato o con carta di credito.

L’addebito del costo del rinnovo dell’offerta può avvenire mediante credito residuo, bonus, tramite pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex con esclusione delle carte prepagate o su conto corrente bancario o postale.

L’attivazione di Limited Edition Online prevede l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi di attivazione di TIM in Viaggio Full, l’offerta di TIM per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone/PC/tablet ogni volta che si va all’Estero e che non comporta costi in Italia.

È possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento chiamando il numero 40916 o accedendo alla sezione MyTIM Mobile o contattando il Servizio Assistenza Clienti 119.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale di TIM.