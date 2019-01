Amazon Robotic Tech Vest, protezione dai robot

Filippo Vendrame,

Molti dipendenti di Amazon che lavorano all’interno dei magazzini possono dover operare in ambienti dove sono presenti robot. Per garantire la massima sicurezza ai lavoratori che lavorano a stretto contatto con macchine automatizzate, Amazon ha iniziato a testare all’interno di alcuni dei suoi siti la “Robotic Tech Vest“. Trattasi di una sorta di veste composta da delle bretelle e da una cintura ricca di sensori che permetterà ai dipendenti di farsi riconoscere dai robot. In questo modo, individuando le persone, i robot di Amazon rallenteranno ed eviteranno di scontrasi in qualche modo con loro, salvaguardando la loro sicurezza.

Il giubbotto, progettato da Amazon Robotics, è stato predisposto anche per funzionare in tandem con il rilevamento degli ostacoli già esistente all’interno dei robot. Che sia per riparare alcune macchine guaste o per svolgere altre mansioni, utilizzando la “Robotic Tech Vest”, un dipendente di Amazon potrà lavorare con maggiore sicurezza all’interno degli ambienti dove sono presenti i robot automatizzati della società. Per Amazon, la sicurezza è un elemento prioritario, soprattutto quando si tratta di affrontare le interazioni uomo macchina sul posto di lavoro. Come ha evidenziato l’ente americano OSHA (Occupational Safety and Health Administration), molti incidenti in cui sono protagonisti esseri mani e robot avvengono durante operazioni di manutenzione, test, riparazioni ed altro.

Proprio durante queste attività, evidenzia OSHA, un lavoratore può trovarsi a stretto contatto con i robot e subire lesioni involontarie. La “Robotic Tech Vest” va proprio nella direzione di voler garantire la massima sicurezza alle persone che operano in aree dove sono presenti macchinari automatizzati che possono essere fonti di rischi.

Secondo la società di Jeff Bezos, la sperimentazione di questo speciale giubbotto è stata un vero e proprio successo. Non è chiaro, comunque, se questo speciale giubbotto diventerà prossimamente la dotazione standard per tutti i dipendenti del gigante dell’ecommerce o se Amazon lavorerà ancora per migliorarlo ulteriormente.