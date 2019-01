Huawei Mate 20 Pro, ottima fotocamera posteriore

Luca Colantuoni,

Da quasi un anno lo Huawei P20 Pro occupava il primo posto della classifica DxOMark. Ora lo smartphone del produttore cinese è in compagnia di un altro modello Huawei, ovvero il recente Mate 20 Pro. Gli esperti francesi hanno testato a fondo due delle tre fotocamere posteriori (standard e tele), attribuendo un punteggio complessivo pari a 109.

Il Matrix Camera System del Mate 20 Pro è ovviamente basato sulle tecnologie introdotte con il P20 Pro. La fotocamera con sensore monocromatico da 20 megapixel è stata però sostituita da un modulo con sensore RGB e ottica ultra grandangolare (escluso dai test e quindi non ha influito sul punteggio finale) che offre un lunghezza focale equivalente compresa tra 16 e 80 millimetri, la più ampia attualmente sul mercato per uno smartphone.

In dettaglio, la tripla fotocamera posteriore del Mate 20 Pro è composta da sensori con risoluzione di 40, 20 e 8 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi standard (f/1.7), ultra grandangolare (f/2.2) e tele (f/2.4) con zoom ottico 3x. Sono presenti inoltre la stabilizzazione ottica delle immagini (per il teleobiettivo), autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e laser, flash dual LED. Il punteggio per la parte foto è 114, mentre quello per la parte video è 97, quindi la qualità è elevata in quasi ogni condizione di scatto.

Galleria di immagini: Huawei Mate 20, immagini degli smartphone

Al raggiungimento del punteggio record hanno contribuito l’ampio range dinamico, l’ottima fedeltà cromatica e il basso livello di rumore. Eccellente lo zoom e veloce l’autofocus. Buoni inoltre il bilanciamento del bianco, l’esposizione e il contrasto. I pochi difetti riguardano l’effetto bokeh (basso livello di dettaglio) e l’autofocus quando viene usato il flash LED.

Il Mate 20 Pro possiede uno schermo OLED da 6,39 pollici (3120×1440 pixel), processore Kirin 980, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot NM card, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS dual band (L1+L5), Galileo, NFC e LTE Cat. 21 (1,4 Gbps in download), porta USB 3.1 Type-C e batteria da 4.200 mAh che supporta la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Il prezzo al lancio era 1.099 euro, ma oggi è in vendita a meno di 1.000 euro.