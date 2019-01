Satispay lancia il nuovo servizio Bollettini

Filippo Vendrame,

Satispay, l’app italiana che ha rivoluzionato i pagamenti digitali, ha annunciato il nuovo servizio “Bollettini“. A seguito del grande successo dei servizi pagoPA e Bollo auto e moto, Satispay ha deciso di consentire ai suoi utenti di pagare ogni sorta di bollettino. Grazie a questa novità, le persone non dovranno più perdere tempo a fare le code agli sportelli perché potranno pagare i loro bollettini in maniera rapida e veloce attraverso il proprio smartphone e l’applicazione Satispay.

Secondo dati di mercato raccolti ed elaborati da Satispay, sono circa 630 milioni i bollettini emessi solo nel 2018; fornire alle persone un modo immediato e conveniente per effettuare questo tipo di pagamenti fa parte della missione di Satispay. L’app è infatti nata per semplificare la vita delle persone, liberandole da scomode incombenze per restituirgli tempo prezioso da dedicare ad altro. Tra gli ultimi servizi lanciati vi è stato il “Bollo auto e moto”: l’esperienza d’uso che consente di calcolare il bollo semplicemente inserendo il numero di targa, ne ha decretato il rapido successo, con oltre 60.000 targhe salvate in meno di 3 mesi. Allo stesso modo anche per “Bollettini” l’utilizzo è semplicissimo. Ė sufficiente entrare nella sezione dedicata, inquadrare il bollettino per riconoscere i dati in automatico, e procedere al pagamento, adempiendo comodamente ai propri obblighi, sempre con una ricevuta valida per qualsiasi bisogno.

La semplicità costruita sulla competenza è la formula che ha permesso alla giovane azienda Satispay di posizionarsi in pochi anni quale punto di riferimento per la nuova generazione di pagamenti via smartphone, alimentando un’attiva e vivace community che a fine 2018 ha tagliato il traguardo di ben mezzo milione di persone.

Alberto Dalmasso, CEO di Satispay, ha così commentato l’introduzione del nuovo servizio “Bollettini”.

Mezzo milione di persone che utilizzano il nostro sistema di pagamento è un traguardo importante di cui siamo davvero felici. La prova che il nostro servizio risponde a un bisogno reale e che, proprio per questo, può crescere ancora moltissimo in Italia e presto anche in Europa. Con questo obiettivo siamo oggi all’inizio della seconda fase di evoluzione di Satispay, quella che ci vede impegnati nello sviluppo di servizi a forte valore aggiunto per portare a compimento la nostra missione: semplificare la vita delle persone generando per loro concreti benefici.