PlayStation Now arriva anche in Italia: 600 giochi

Marco Locatelli,

PlayStation Now, la piattaforma di cloud gaming di Sony, sarà disponibile anche in italia – e anche in altri paesi europei tra cui Spagna e Portogallo – a partire dalle prossime settimane.

Ad annunciarlo la stessa Sony dal blog italiano (e anche degli altri paesi europei) di PlayStation, dove viene spiegato che il servizio sarà presto disponibile in Spagna, Italia, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia. Questi paesi si uniranno a quelli del vecchio continente dove la piattaforma già è disponibile da qualche tempo: Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Lussemburgo e Irlanda.

La libreria di giochi disponibile sarà particolarmente ricca: Sony parla infatti di un catalogo di ben 600 giochi per PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation 2. La data di lancio del servizio nei vari paesi sarà annunciata a breve, ma si parla di poche settimane.

Nel frattempo – si legge sul blog di PlayStation – vogliamo invitare i giocatori in Spagna, Italia, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia a registrarsi alla beta di PS Now, che da inizio febbraio permetterà di accedere a circa 600 titoli tra quelli disponibili al lancio. Tutti sono invitati a fornire un feedback.

Per potersi registrare alla beta è sufficiente accedere alla pagina ufficiale del servizio, disponibile a questo link.

Ricordiamo che un abbonamento a PS Now permette di giocare in streaming titoli PS2, PS3 o PS4 su PS4 o su un PC Windows. In alternativa, è possibile scaricare giochi PS4 e PS2 direttamente sulla console per giocare offline alla risoluzione originaria.

PS Now – si legge sul blog PlayStation – offre giochi per tutti i gusti, dalla guida ai picchiaduro, dagli sparatutto agli indie, passando per RPG e titoli per famiglie. Nessun genere escluso. Tra i titoli recenti aggiunti al servizio è possibile elencare Prey, For Honor, Mafia III e DiRT 4, ma nuovi giochi verranno inseriti in elenco ogni mese