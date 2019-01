Waymo produrrà auto a guida autonoma in serie

Filippo Vendrame,

Waymo fa davvero sul serio e sbarca nel Michigan per produrre in serie auto a guida autonoma. La scelta del Michigan si spiega con il fatto che è qui che si concentra la maggior parte dell’industria automobilistica americana. Waymo ha deciso di realizzare una fabbrica che darà lavoro sino a 400 dipendenti in cui saranno costruite auto a guida autonoma di serie. Da evidenziare, però, che non si tratterà di auto concettualmente nuove. All’interno della nuova fabbrica, Waymo effettuerà le conversioni delle auto che utilizza per i test o per il suo servizio di ride-sharing.

La società, infatti, ha già accordi con FCA e con Jaguar Land Rover per l’acquisto di autovetture come il minivan Chrysler Pacifica e la Jaguar I-Pace che poi vengono adattate con l’implementazione di alcuni sistemi hardware e software che consentono la guida autonoma. Questo progetto mette in evidenza un dato importane e cioè la volontà della divisione per la guida autonoma di Alphabet di ottenere un maggiore controllo sul processo di produzione mentre cerca di accrescere il proprio business di distribuzione di veicoli autonomi. Il progetto è stato approvato dal Michigan Economic Development Corporation che erogherà anche un incentivo di 8 milioni di dollari.

L’investimento totale nella struttura sarà di circa 13,6 milioni di dollari. Waymo ha già iniziato a cercare ingegneri e tutte le principali figure professionali da inserire all’interno della sua futura struttura nel Michigan.

La sede esatta per la fabbrica non è stata ancora individuata. Waymo ha fatto solamente sapere che cercherà una location adatta nel sud-est del Michigan. All’interno del suo comunicato ufficiale, la società mette in evidenza che una volta che la fabbrica sarà entrata in funzione, sarà la prima al mondo completamente dedicata alla produzione in serie di veicoli autonomi di livello 4.