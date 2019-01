eCooltra e Moovit per la mobilità sostenibile

Candido Romano,

eCooltra ha annunciato di aver siglato un accordo con Moovit. La prima è leader in Europa della sharing mobility, la seconda è la nota app per la mobilità urbana disponibile su Android e iOS, usata da utenti che si muovono in città usando mezzi pubblici.

La partnership si rivolge a coloro che cercano una mobilità ecologica e sostenibile tramite scooter sharing elettrico e mezzi pubblici. Nelle città di Roma e Milano Moovit mostrerà sulle proprie mappe la posizione degli scooter elettrici eCooltra più vicini. Gli utenti avranno quindi la possibilità di accedere all’app eCooltra e prenotare i mezzi elettrici con più facilità.

Maurizio Pompili, Country Manager per l’Italia di eCooltra ha dichiarato:

Noi di eCooltra ci sentiamo parte attiva nell’innesco di quel virtuoso processo che sempre più sta portando le persone verso una mobilità responsabile e sostenibile contribuendo alla riduzione del traffico, a migliorare la qualità dell’aria e a tagliare i consumi energetici. La partnership con Moovit vuole rispondere a quella sfida che tutte le grandi città europee sono chiamate ad affrontare. I cittadini di Roma e Milano sono sempre più sensibili alla tutela della propria città utilizzando molto più frequentemente i mezzi pubblici anche grazie all’app di Moovit. Insieme a loro vogliamo proporre azioni concrete e tangibili a dimostrazione che l’attenzione verso la propria città e l’ambiente è a portata di tutti.

Previsto anche un incentivo per tutti gli utenti di Moovit che scaricheranno l’app eCooltra e utilizzano il servizio per la prima volta: 45 minuti gratuiti inserendo il promocode MOOVIT451.

Ha preso la parola anche Samuel Sed Piazza, Director of Partnerships di Moovit:

Insieme ad eCooltra iniziamo un percorso che ha un obiettivo chiaro e preciso: ridurre l’impatto ambientale massimizzando l’efficienza e la rapidità degli spostament. La multimodalità è imprescindibile per i grandi centri urbani che vogliono diventare smart cities. Come azienda noi ci siamo prefissati l’obiettivo di supportare le amministrazioni per rendere sempre più reale il sogno di città in cui la mobilità sia integrata e condivisa.

Una partnership basata su numeri solidi: Moovit è il principale provider di Mobilità come Servizio (MaaS) con oltre 330 milioni di utenti, più di 200 città italiane mappate e più di 2700 su scala globale. eCooltra è invece leader europeo della mobilità su due ruote con una flotta di 4.650 scooter elettrici da poter noleggiare in sei città europee, cioè Roma, Milano, Barcellona, Madrid, Valencia e Lisbona.