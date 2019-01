SpaceX, vento danneggia prototipo dello Starship

Matteo Tontini,

Era chiaro a tutti che non fosse un missile pronto per essere lanciato nello Spazio, ma il prototipo dello Starship di SpaceX si è rivelato più fragile del previsto: un forte vento è stato infatti sufficiente per rovesciarlo, causandogli più di qualche danno.

Il prototipo serviva per testare i sistemi di propulsione prima che ne fosse costruito uno in scala reale. Tuttavia, le immagini dallo spazioporto del Texas – in cui è stato costruito – hanno rivelato come forti raffiche abbiano rovesciato la metà superiore del razzo, facendola cadere a terra. Elon Musk afferma che il danno è facile da riparare, poiché l’ogiva era semplicemente una struttura vuota, saldata per dare al prototipo l’aspetto di un vero razzo.

Un appassionato di ingegneria aerospaziale, che ha visto il danno, ha scritto:

La carena superiore dello Starship di prova è stata completamente distrutta durante una tempesta durata ventiquattr’ore.

Il mese scorso Elon Musk ha rivelato le immagini del prototipo alto circa 36 metri e, quando l’imprenditore miliardario ha svelato la sua astronave in stile rétro, sui social network sono subito diventati virali confronti con i razzi presenti in alcuni film di animazione e di fantascienza.

All’inizio di gennaio, Musk ha dichiarato che SpaceX mirava a effettuare lanci di prova entro quattro settimane, ma ha ammesso che ne sarebbero potute passare anche otto qualora ci fossero stati imprevisti (come in questo caso, appunto).

Intanto la NASA sta conducendo test su un altro razzo, l’SLS (Space Launch System), che potrebbe un giorno portare l’uomo su Marte. Per essere precisi, l’agenzia spaziale statunitense sta testando il suo serbatoio dell’idrogeno liquido, utile per alimentare i quattro motori RS-25 del veicolo una volta accesi.