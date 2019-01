Surface Go LTE Advanced in Italia per tutti

Filippo Vendrame,

Surface Go è adesso disponibile in versione LTE per tutti, anche per gli utenti consumer. Lo scorso mese di novembre, Microsoft aveva annunciato il debutto della variante del suo piccolo 2-in-1 Windows 10 dotata di connettività LTE Advanced per consentire alle persone di poter continuare ad accedere ai servizi Internet in mobilità. Questo particolare modello, però, era stato solamente riservato ai clienti business.

Le cose sono adesso cambiate e Microsoft ha deciso di rendere disponibile davvero a tutti questo prodotto. All’interno del Microsoft Store italiano, accanto alle due classiche varianti WiFi del Surface Go, gli interessati potranno acquistare il modello LTE che dispone del processore Intel Pentium Gold 4415Y, di 8GB di RAM e di 128 GB di SSD. Prezzo di 749 euro ma senza Type Cover che va sempre acquistata a parte. Per chi fosse in cerca della massima mobilità, il Surface Go LTE Advanced è un prodotto che riesce a coniugare un po’ tutte tutte le esigenze visto che è facile da trasportare, consente l’accesso ad Internet in movimento e dispone di prestazioni discrete.

La scheda tecnica, infatti, mette in evidenza, oltre a quanto già specificato, un display da 10 pollici con risoluzione 1800 x 1200 pixel ed un aspect ratio da 3:2. Frontalmente è presente una fotocamera da 5MP con supporto per il riconoscimento del volto. Fotocamera che è compatibile con Windows Hello. Posteriormente, invece, il Surface Go dispone di una fotocamera da 8MP.

Galleria di immagini: Surface Go, le immagini

Completano la dotazione di serie una porta USB-C 3.1, lo slot microSD, il Surface Connect, il jack per le cuffie, il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ed il Bluetooth 4.1. Presente anche un doppio speaker frontale Dolby Audio Premium. Autonomia sino a 8,5 ore. Sistema operativo Windows 10 con l’opzione S Mode.

Tra gli optional acquistabili a parte anche la Surface Pen per poter interagire sullo schermo per prendere appunti o disegnare.