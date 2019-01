Windows 10 19H2, la prima build appare online

Filippo Vendrame,

Microsoft avrebbe già iniziato a lavorare su Windows 10 19H2, il nuovo grande step del suo sistema operativo che arriverà nel prossimo autunno. Sebbene la società stia ancora finalizzando Windows 10 19H1 che gli Insider stanno testando e che sarà distribuito a tutti nel prossimo mese di aprile, i tempi sembrerebbero essere già maturi per iniziare lo sviluppo della prossima versione di Windows 10.

Attraverso il sito MSFT Buffet Database che ha raccolto l’eredità di Buildfeed dopo la sua chiusura, è stata individuata la build 18823 di Windows 10 19H2. Trattasi della primissima build del prossimo ramo di sviluppo di Windows 10 che Microsoft ha compilato. Quanto scoperto non deve sorprendere più di tanto. I lavori di sviluppo di Windows 10 19H1 stanno progredendo rapidamente e tra non molto Microsoft si concentrerà solamente sull’affinamento dei dettagli per preparare il rilascio finale. Una build RTM è attesa per il mese di marzo. Come già capitato in precedenza, quando la casa di Redmond sta per concludere lo sviluppo di un grande aggiornamento del suo sistema operativo, inizia a lavorare sul seguente step.

Tra non molto, dunque, Microsoft potrebbe riaprire anche l’esclusivo canale “Skip Ahead” in cui è solita rilasciare in anteprima ad alcuni Insider le future novità di Windows 10. Windows 10 19H2 potrebbe, quindi, essere più vicino di quanto si potrebbe pensare. Sicuramente se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane.

Di Windows 10 19H2 non si conosce praticamente nulla. Ad oggi non è dato di sapere quali saranno le novità che introdurrà. Tuttavia, questa nuova versione di Windows 10 potrebbe essere la candidata perfetta per portare al debutto il nuovo browser Edge basato su Chromium.