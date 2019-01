Google Voice, chiamate VoIP in arrivo

Marco Locatelli,

Dopo aver abbandonato l’app Google Voice per qualche tempo, il colosso di Mountain View ha deciso di rinnovare l’impegno nei confronti del suo servizio telefonico “alternativo” nel 2017 con un importante restyling. Da allora la compagnia ha annunciato una serie di aggiornamenti, tra cui le chiamate VoIP in arrivo nel 2018. Nuova feature che però non è ancora stata distribuita a tutti gli utenti. Ma ora è arrivato il momento, fanno sapere dalla compagnia.

Stando a quanto riporta Android Police, alcuni utenti avrebbero già ricevuto la nuova funzionalità delle chiamate VoIP nel mese di settembre scorso. Come per molte nuove funzionalità di Google anche in questo caso l’aggiornamento avverrà però lato server e non tramite un update diretto dell’applicazione.

Scott Johnston di Google ha fatto sapere che le chiamate VoIP di Google Voice saranno disponibili per tutti gli utenti entro la prossima settimana. Almeno negli Stati Uniti. Sebbene Google Voice abbia sempre offerto funzionalità simili a quelle di un telefono VoIP, non ha mai potuto usufruire di questa tecnologia ma ha sempre operato su una connessione telefonica tradizionale.

In futuro – non è ancora chiaro se e quando la nuova funzionalità VoIP arriverà anche da noi – sarà quindi possibile effettuare chiamate dal numero di Voice da una connessione mobile oppure da una connessione Wifi. Google Voice è arrivato in Italia (e in altri 27 paesi) nel 2011, a distanza di due anni dal rilascio del servizio in USA.