Hyundai, primo airbag per collisioni multiple

Hyundai ha annunciato lo sviluppo e una futura commercializzazione del primo sistema di airbag espressamente pensato in caso di collisioni multiple. Sarà implementato sui futuri veicoli Hyundai e Kia. Porta miglioramenti all’airbag quando l’urto principale è seguito da altri urti consecutivi.

I sistemi di airbag attuali non offrono una protezione sufficiente, in alcuni casi l’impatto iniziale non basta a causarne l’attivazione. Questa nuova tecnologia invece è in grado di ricalibrare l’intensità dell’impatto necessaria all’attivazione dell’airbag. Viene valutata anche la posizione degli occupanti nell’abitacolo dopo il primo urto.

Nel caso in cui gli occupanti rimangono incastrati all’interno dell’abitacolo, l’efficacia delle tecnologie esistenti è compromessa. I sistemi di airbag multi-collisione, invece, sono progettati per funzionare ancora più rapidamente dove i sistemi di sicurezza iniziali possono non essere più efficaci, dando quindi maggiore tranquillità quando i conducenti e i passeggeri sono in una condizione più vulnerabile.

Questo nuovo sistema di airbag di Hyundai calibra l’intensità dell’attivazione e risponde più rapidamente durante l’impatto secondario, migliorando le condizioni di sicurezza in caso di collisione multipla. Taesoo Chi, head of Chassis Technology Center di Hyundai Motor Group ha dichiarato:

Incrementando le prestazioni degli airbag negli incidenti a collisione multipla, ci aspettiamo di migliorare significativamente la sicurezza dei nostri conducenti e passeggeri. Continueremo la nostra ricerca analizzando gli scenari più disparati come parte del nostro impegno nella produzione di veicoli ancora più sicuri, che proteggono gli occupanti e prevengono gli infortuni

Gli urti consecutivi avvengono in tre incidenti su dieci negli Stati Uniti, secondo la Highway Traffic Safety Administration. Incidenti del genere possono avvenire contro alberi, pali della luce o altri veicoli. L statistiche dicono che il 30% dei 56.000 incidenti automobilistici avvenuti nel Nord America dal 2000 al 2012 comprende collisioni multiple. Le tipologie principali di incidente a collisione multipla sono causati da veicoli che invadono la corsia opposta (30,8%), vetture che si fermano improvvisamente ai caselli autostradali (15,3%), urti contro lo spartitraffico (8%) e collisioni contro alberi o pali della luce (4%).