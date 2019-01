Windows 10 19H1 sarà Windows 10 April 2019 Update

Filippo Vendrame,

Windows 10 19H1 è il prossimo grande step funzionale del sistema operativo di Microsoft che dovrebbe essere rilasciato a tutti gli utenti Windows 10 nel corso del prossimo mese di aprile. La versione RTM, invece, dovrebbe arrivare nel mese di marzo. Windows 10 19H1 non sarà, però, il nome finale di questo aggiornamento. 19H1 è solo una sigla utilizzata per identificare il primo dei due aggiornamenti previsti per il 2019.

Microsoft, sino ad ora, non si è mai sbilanciata sul nome finale che darà a questo update. In realtà è da un po’ di tempo che il gigante del software non presta più attenzione a questi dettagli che una volta venivano annunciati per tempo. Tuttavia, grazie all’ultima versione di Microsoft Powershell è stato possibile scoprire in via ufficiosa il nome di questo aggiornamento. A meno di ripensamenti, Windows 10 19H1 si dovrebbe chiamare Windows 10 April 2019 Update. La denominazione che il gigante del software avrebbe scelto non dimostra particolare fantasia. Tuttavia il nome segue la linea presa da Microsoft nel corso del 2018.

Nel 2018, infatti, il primo aggiornamento di Windows 10 fu chiamato Windows 10 April 2018 Update, mentre quello successivo, Windows 10 October 2018 Update. Sembrerebbe, dunque, che Microsoft voglia continuare ad utilizzare un nome che contenga il mese e l’anno dell’aggiornamento.

Windows 10 April 2019 Update porterà in dote una serie di novità tra cui alcune modifiche a Cortana, all’interfaccia utente e a molti altri aspetti del sistema operativo. Non ci saranno, comunque, grandi stravolgimenti ma piuttosto tanti affinamenti.

Vista l’assenza di grandi novità, la speranza è che Microsoft abbia più tempo per concentrarsi sull’ottimizzazione del sistema operativo per evitare tutti i problemi occorsi con il debutto di Windows 10 October 2018 Update.