Ho. Mobile: quasi 1 milione di clienti

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, vola a circa 1 milione di clienti. Trattasi di un risultato davvero molto importante per un operatore nato da pochissimi mesi i cui compiti erano quelli di conquistare la fascia di mercato dei basso spendenti e di fronteggiare l’arrivo di Iliad. Obiettivi tutti centrati visti i numeri diramati da Vodafone all’interno della sua ultima trimestrale.

Il dato relativo alla clientela di Ho. Mobile fa riferimento al 31 dicembre 2018. A distanza di circa un mese è lecito attendersi che questi numeri possano essere anche migliori. Vodafone non ha voluto diramare altri dettagli dei risultati di Ho. Mobile ma appare chiaro che il progetto lanciato in pochi mesi sta funzionando molto bene. Le offerte ricche di contenuti ma a basso prezzo, l’affidabilità della rete di Vodafone e la trasparenza tariffaria, sembrano aver convinto gli utenti ad abbracciare Ho. Mobile. Attualmente, l’operatore virtuale propone ai suoi clienti una tariffa decisamente interessante che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al prezzo di 9,99 euro al mese.

I clienti che attiveranno questa nuova tariffa potranno contare su un’offerta senza sorprese, cioè senza costi nascosti e senza alcun vincolo. Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie. Da evidenziare che questa nuova tariffa prevede la connettività 4G Basic. Questo significa che i clienti potranno navigare su Internet sino ad una velocità massima di 30 Mbps in download e sino a 30 Mbps in upload.