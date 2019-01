Dragon Ball Z, trailer mostra il nuovo action RPG

Matteo Tontini,

Bandai Namco ha condiviso alcune importanti notizie relative a Dragon Ball durante le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour dello scorso fine settimana. Oltre ad annunciare una seconda serie di DLC per il picchiaduro, il publisher nipponico ha mostrato il primo trailer del suo nuovo action RPG dedicato a Dragon Ball Z.

Il trailer, che è possibile guardare in calce all’articolo, mostra giusto nelle battute finali alcune (scarne) sequenze di gameplay, ma sembra che il gioco racconti tutta la storia di Dragon Ball Z. La clip punta i riflettori su alcuni momenti iconici della serie, come la prima volta che Goku si trasforma in un Super Sayan durante lo scontro con Freezer o l’allenamento con Re Kaioh. Il gameplay, purtroppo, mostra soltanto il protagonista mentre cammina accanto a una manciata di luoghi familiari ai fan, tra cui l’edificio della Capsule Corp. e la casa del Genio. Il narratore racconta nel trailer:

I veri guerrieri sono in una continua ricerca del combattimento definitivo. Questa è la storia delle misteriose Sfere del Drago: una storia di determinazione, disperazione e speranza. Questa è la storia di Goku, colui che chiamano Kakarot.

Il prossimo action RPG di Dragon Ball Z non ha ancora un titolo vero e proprio. Sebbene Bandai Namco non abbia al momento fissato una data d’uscita, il gioco è previsto per quest’anno su PS4, Xbox One e PC (tramite Steam). Per chi non lo sapesse è stato sviluppato da CyberConnect 2, lo studio dietro Asura’s Wrath e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy.

Intanto sembrerebbe che Apple stia pensando a un abbonamento mensile per i giochi, una sorta di Netflix dell’intrattenimento videoludico, ma al momento non c’è niente di ufficiale.