Fastweb: Business Assist per Partita IVA e PMI

Filippo Vendrame,

Fastweb inizia il 2019 con un’importante novità per i suoi clienti dotati di Partita IVA e per le PMI. L’operatore ha annunciato il nuovo episodio di #nientecomeprima, il primo dedicato proprio ai clienti titolari di Partita IVA e alle piccole imprese che da oggi potranno beneficiare di Business Assist, il servizio di assistenza tecnica che offre anche alle attività più piccole un livello di caring di tipo Premium finora disponibile solo per le Grandi Aziende.

Più nello specifico, Business Assist mette infatti a disposizione di ogni cliente un team di assistenza tecnica dedicato, in grado di rispondere ad ogni chiamata in meno di un minuto e un servizio di video-assistenza, disponibile direttamente da smartphone, in modo semplice e immediato. Inoltre, in caso di interruzione di servizio, l’intervento tecnico in sede sarà sempre garantito entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione. Un team di esperti sarà sempre a disposizione del cliente anche nelle fasi di attivazione della nuova linea.

Il servizio è incluso e disponibile a partire da 35,95 euro al mese con l’offerta fissa Solo Internet e a partire da 40,95 euro al mese con l’offerta Business Class che include Internet illimitato, una linea fissa con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e 1.000 minuti di chiamate verso destinazioni internazionali. Per le piccole e medie imprese il servizio è invece disponibile a partire da 70,95 euro al mese con l’offerta Unlimited Business che prevede Internet illimitato, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, 1.000 minuti di chiamate verso destinazioni internazionali, un centralino di ultima generazione e l’attivazione di almeno due linee telefoniche fisse. Tutti i prezzi includono il contributo di attivazione del servizio comprensivo dell’assistenza tecnica sulla linea da parte di personale specializzato, pari a 5,95 euro per un massimo di 48 rate mensili.

Con l’ottavo episodio di #nientecomeprima Fastweb rafforza anche il portafoglio Mobile per i clienti business spingendo ulteriormente sulla convergenza fisso/mobile attraverso un’offerta semplice che prevede il raddoppio dei Giga inclusi in convergenza.

Per i clienti che scelgono Fastweb sia sul fisso che sul mobile, al prezzo di 8 euro al mese l’offerta Mobile Business Giga&Voce include 1.000 minuti di chiamate in Italia e verso l’estero e 10 Giga di traffico dati (5 Giga per i clienti solo mobile), mentre l’offerta Mobile Business Freedom per 15 euro al mese prevede chiamate illimitate in Italia e verso l’estero e 30 Giga di traffico dati (15 Giga per i clienti solo mobile). In caso di sottoscrizione dell’offerta Mobile Business Freedom è inoltre previsto uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fissa.