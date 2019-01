Wind Smart 30 Limited Edition per i nuovi clienti

Filippo Vendrame,

Wind Smart 30 Limited Edition è una nuova offerta tariffaria dell’operatore arancione, brand di Wind Tre, dedicata a tutti i nuovi clienti che acquisteranno una nuova SIM online con o senza portabilità del loro numero. Più nello specifico, questa tariffa prevede chiamate illimitate e ben 30 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 8,99 euro al mese. L’attivazione è di 0 euro ma solo se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi.

In caso contrario Wind addebiterà al cliente i 10 euro canonici dei costi di attivazione. Per chi scegliesse di richiedere Wind Smart 30 Limited Edition online ma con ritiro in negozio, il canone mensile sale a 9,99 euro. In questo caso sale anche il costo di attivazione a 4,99 euro sempre se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, l’operatore arancione addebiterà i restanti 10 euro scontati all’inizio. Il costo della SIM, in tutti i casi, è di 10 euro. Chi attiverà online con consegna direttamente a casa, si vedrà arrivare la SIM direttamente tramite corriere.Il pacco potrà essere ricevuto da qualsiasi persona in quanto la SIM andrà successivamente attivata attraverso una procedura video dedicata.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione. Il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. I Giga inclusi nell’offerta sono utilizzabili alla massima velocità disponibile (4G); la velocità effettiva di navigazione varia in funzione di numerosi fattori quali la tecnologia di rete, la copertura, l’intensità di traffico ed il dispositivo utilizzato. Superati i Giga disponibili la velocità di navigazione sarà bloccata. È possibile usufruire dei bonus dell’opzione se si ha credito sulla SIM.

Ai fini dell’addebito del costo della singola opzione, in caso di credito insufficiente, viene utilizzato il credito disponibile al momento dell’addebito. La parte residua sarà automaticamente addebitata in occasione della prima ricarica utile per un importo comunque non superiore a quello dovuto nell’ultimo mese. L’offerta può essere disattivata chiamando il 155 o inviando un SMS con testo SMART NO al 4033 con efficacia al termine del periodo del rinnovo. È necessario attendere l’SMS di conferma attivazione per utilizzare l’offerta.