PlayStation 5, kit di sviluppo già consegnati?

Matteo Tontini,

Sebbene debba ancora rendere ufficiali le cose, Sony sembra pronta per l’eventuale arrivo di PlayStation 5. Già sono emersi in rete annunci di lavoro relativi alla console, e ora un analista suggerisce che gli sviluppatori interni potrebbero essere all’opera su alcuni giochi per la prossima generazione.

L’analista in questione è Daniel Ahmed e ha affermato che un certo numero di studi avrebbero già tra le mani il dev-kit (kit di sviluppo) di PlayStation 5, sebbene non abbia specificato quali siano gli sviluppatori in questione. Ha così dichiarato:

I kit di sviluppo di PS5 sono là fuori e ho sentito cose positive al riguardo, ma non mi aspetterei alcuna informazione nell’immediato futuro.

Invece, per quanto riguarda il futuro di Sony, Ahmed ha così pronosticato:

Il 2019 sarà un altro anno solido per la piattaforma grazie alle numerose unità installate in tutto il Mondo, alle crescenti vendite in digitale, al grande supporto di sviluppatori di terze parti e ai software first-party. La programmazione per la prima metà dell’anno è stabilita, ma la seconda metà è ancora soggetta a mutazioni. Sony ha anche in mente un paio di giochi non ancora annunciati (IP già esistenti) per PS4 in mente, ma sono convinto che la società stia valutando l’idea di renderli titoli cross gen. In generale, la maggior parte delle forze degli sviluppatori interni di Sony sono impiegate su PS5 in questo momento. È ancora presto per parlare di next gen, ma immagino che ne sentiremo parlare durante la Game Developers Conference

(dal 18 al 22 marzo n.d.r.).

Più che probabile che il grande evento in cui Sony presenti PlayStation 5 sia la PlayStation Experience di fine anno, attesa esibizione della società nipponica che non ha avuto luogo nel 2018.