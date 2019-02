Huawei P Smart 2019 DoubleTap, gara di talenti

Luca Colantuoni,

In occasione del lancio in Italia del nuovo P Smart 2019, Huawei è diventato Title Sponsor di DoubleTap, la gara itinerante riservata ai giovani talenti del web. L’evento, organizzato dall’agenzia digital 2muchTV e giunto alla terza edizione, prevede inoltre la nuova categoria “Huawei Challenge”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

Le audizioni online sono iniziate il 31 gennaio. Per partecipare occorre registrarsi sul sito e inserire i dati personali. Unico vincolo è l’iscrizione ad Instagram o TikTok, due delle piattaforme social più popolari tra i giovani. È quindi necessario caricare un video della performance con gli hashtag #PsmartDoubleTap (categorie canto, ballo e video). Stesso hashtag per la categoria Huawei Challenge, ma deve essere aggiunto anche il tag @Huaweimobileit.

Verranno selezionati 18 partecipanti per le prime tre categorie e 56 per la categoria Huawei Challenge. Gli utenti potranno quindi esibirsi dal vivo durante il tour che inizierà a febbraio e toccherà diverse città (data e luogo verranno comunicati in seguito). Per ogni tappa ci saranno due vincitori della Huawei Challenge che avranno la possibilità di entrare a far parte del programma Huawei Brand Lover, la piattaforma che premia gli amanti del brand con prodotti in anteprima, partecipazione ad eventi esclusivi e molto altro.

L’esibizione realizzata in onore di Huawei P Smart 2019 vedrà la partecipazione fissa delle star del web Virginia Montemaggi, Marta Losito e TelJ (vincitore dell’edizione 2017). Lo smartphone sarà ovviamente il protagonista di tutte le tappe del tour. Tra le migliori caratteristiche si possono citare lo schermo da 6,21 pollici con notch a goccia (Dewdrop), il processore Kirin 710 e la doppia fotocamera da 13 e 2 megapixel, potenziata dall’intelligenza artificiale.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Aurora Blue e Sapphire Blue ad un prezzo di 249,00 euro.