Huawei P Smart 2019 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Huawei P Smart 2019. Il successore del P Smart eredita alcune caratteristiche dal P Smart+, come il processore Kirin 710 e il layout della dual camera posteriore. Si tratta di un dispositivo indirizzato ai più giovani che cercano uno smartphone esteticamente gradevole ed economico allo stesso tempo.

Il P Smart possiede un telaio in policarbonato con una superficie lucida “simil ceramica” e lati arrotondati che permettono una presa più salda. L’ampio schermo da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) ha un design Dewdrop. Questo termine indica la presenza di un un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel con obiettivo f/2.0 e riconoscimento automatico della scena. Sono supportati inoltre il controllo gestuale e la modalità ritratto con filtri bellezza.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 710, 3 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per la doppia fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8, mentre la fotocamera secondaria da 2 megapixel viene sfruttata per l’effetto bokeh. L’intelligenza artificiale permette di riconoscere oltre 500 scene e di ottimizzare gli scatti in tempo reale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitale e la porta micro USB. La batteria da 3.400 mAh offre un’autonomia massima di 25 ore in conversazione. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Aurora Blue e Sapphire Blue. Il prezzo è 249,00 euro. Acquistando il P Smart 2019 dal 10 gennaio al 10 Febbraio, gli utenti riceveranno in regalo lo speaker Bluetooth Huawei SoundStone del valore commerciale di 59,90 euro.