Sharp lancia i nuovi Smart LED TV da 60″ e 70″

Sharp ha appena ufficializzato i nuovi Smart LED TV 4K UHD. Si tratta di televisori da 60″ e 70″ e disponibili rispettivamente con Direct LED (LC-60UI7652E o LC-70UI7652E) o retroilluminazione Edge LED (LC-60UI9362E o LC-70UI9362E). Si tratta dunque di quattro opzioni totali tutte dotate di display AQUOS che, per Sharp, garantiscono immagini nitide e colori brillanti.

Particolarità della nuova gamma è la tecnologia di upscaling, che estrapola i contenuti HD a una risoluzione 4K, così da beneficiare sin da subito della risoluzione in Ultra HD. Il supporto all’HDR+ promette un contrasto migliore e una maggiore luminosità, mentre la tecnologia Wide Color Gamut mostra immagini con una gamma cromatica più ampia rispetto ai televisori tradizionali. Inoltre, la tecnologia Active Motion di Sharp migliora la fluidità dei movimenti e riduce l’effetto ghosting.

E non è tutto. La vera chicca di-60UI7652E, LC-70UI7652E, LC-60UI9362E e LC-70UI9362E è il sistema audio harman/kardon 2.1 con subwoofer indipendente a bassa frequenza e silk tweeter, che offre bassi profondi e suoni alti delicati. Inoltre, la tecnologia DTS Studio Sound porta ad un’esperienza sonora basata su sofisticati algoritmi di audio surround. Le Smart TV permettono l’accesso ad app e cataloghi online, come Netflix, Youtube o Rakuten, oltre che al solito mirroring dagli smartphone Android. A bordo troviamo un sintonizzatore triplo integrato, per ricevere i programmi TV via cavo (DVB-C), satellite (DVB-S/S2) o antenna (DVB-T/T2HD), mentre la TV in chiaro è disponibile senza box di connessione aggiuntivo.

Tre uscite HDMI sono abbastanza per la connessione con dispositivi esterni così come i tre ingressi USB e un lettore di schede SD, che supporta pure contenuti 4K. I modelli LC-60UI7652E e LC-70UI7652E sono disponibili già da adesso ad un prezzo consigliato di 799 euro e 1.299 euro mentre gli LC-60UI9362E e LC-70UI9362E costano 999 euro e 1.599 euro.