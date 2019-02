Super Bowl 2019, spot del Controller adattivo Xbox

Matteo Tontini,

Non soltanto Google ha sfruttato il Super Bowl 2019 per pubblicizzare i propri servizi, tra i giganti della tecnologia che hanno occupato uno spazio dell’intervallo con i propri spot si annovera anche Microsoft. L’azienda ha puntato i riflettori sul Controller adattivo Xbox, progettato per le persone con disabilità che hanno difficoltà a utilizzare il controller standard.

Dotato di grandi pulsanti programmabili, permette di facilitare l’esperienza di gioco collegando dispositivi esterni come interruttori, supporti e pulsanti aggiuntivi. Il controller può essere utilizzato non soltanto con Xbox One, ma anche su PC Windows 10, collegandolo al computer o alla console tramite Bluetooth, wireless e USB.

Come è possibile vedere nello spot riportato qui sopra, alcuni giovanissimi giocatori con disabilità commentano le loro esperienze con il Controller adattivo Xbox. È stato annunciato e distribuito lo scorso anno, ed è possibile acquistarlo a un prezzo pari a 89,99 euro; la pubblicità mostrata in occasione del Super Bowl 2019 è piuttosto toccante e dà un’idea di come il dispositivo sia riuscito a far divertire i bambini con evidenti problemi fisici, quali mobilità ridotta o arti amputati.

Troppo spesso, difatti, alle persone disabili è negata la possibilità di intrattenersi con i videogiochi per via di controller sempre più ricchi di tasti e titoli che ne richiedono l’utilizzo. L’iniziativa di Microsoft è quindi ammirevole, in quanto mira a coinvolgere una cerchia di persone, purtroppo, messa spesso da parte.

Intanto Microsoft ha annunciato i videogiochi di febbraio dedicati agli utenti di Xbox Live Gold e che fanno parte della promozione mensile Games with Gold. Coloro che sono iscritti al programma, come di consueto, hanno la possibilità di scaricare i titoli in questione gratuitamente.