Apple introduce nuove Animoji

Marco Grigis,

Con il rilascio della nuova beta di iOS 12.2 agli sviluppatori, Apple ha introdotto un nuovo set di Animoji: il sistema di faccine animate basato sulle fotocamere TrueDepth, per seguire i movimenti del volto dell’utente. Oltre alle alternative già disponibili nel sistema operativo, infatti, vengono aggiunte la giraffa, lo squalo, il gufo e il cinghiale.

Lanciate con iOS 11 e in concomitanza con la presentazione di iPhone X, le Animoji hanno subito conquistato gli utenti della mela morsicata. La possibilità di animare un personaggio virtuale, tramite il tracking del volto, ha appassionato i consumatori, tanto da generare numerosi trend virali. Il più famoso è certamente quello dell’Animoji Karaoke, uno dei tormentoni su YouTube dello scorso anno, dove in molti si sono lanciati nella reinterpretazione di alcuni classici pop approfittando dei personaggi del gruppo di Cupertino.

Con il rilascio di iOS 12.2 agli sviluppatori, in arrivo per gli utenti finali nelle prossime settimane, Apple ha aggiunto altre alternative a quelle esistenti. Così come già sottolineato, sono state introdotte le Animoji della giraffa, dello squalo, del gufo e del cinghiale.

Sebbene l’utilizzo di questi personaggi animati sia molto semplice, in realtà la tecnologia alla base è molto complessa. Le fotocamere TrueDepth, infatti, analizzano la posizione di più di 50 muscoli del volto e di movimenti dello stesso, tracciando ogni spostamento di sopracciglia, occhi, guance, labbra, bocca, lingua e mascella. Con le quattro nuove Animoji, sono 24 quelle totali rese disponibili da Apple – oltre agli ultimi arrivi, si elencano scimmia, robot, gatto, cane, alieno, volpe, cacca, maiale, panda, gallo, unicorno, leone, drago, teschio, orso, koala, t-rex e fantasma – per una lista probabilmente in crescita nei prossimi mesi. Al momento, non è stata annunciata una data per la distribuzione finale della release di iOS 12.2.