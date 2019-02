Samsung Blue Days, sino a 200 euro di rimborso

Filippo Vendrame,

Samsung si appresta a rilanciare una delle sue promozioni più apprezzate dagli utenti. A partire dal prossimo 8 di febbraio e sino al 24 del mese torneranno i Samsung Blue Days. Questa speciale offerta prevede che la casa coreana offra un rimborso sino a 200 euro per l’acquisto di un nuovo Galaxy e senza bisogno di dare dentro un vecchio dispositivo.

Più nello specifico, la nuova promozione Samsung Blue Days riguarderà gli smartphone Galaxy Note 9, Galaxy S9+ e S9 e Galaxy A9 e i tablet Galaxy Tab S4, S3 e S2 VE. Tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone Samsung potranno richiedere un rimborso di 200 euro su Galaxy Note 9, 150 euro per Galaxy S9+ e S9 o 50 euro per Galaxy A9, che verrà accreditato direttamente sul proprio conto corrente. L’iniziativa è valida negli stessi giorni anche per i migliori tablet Samsung: con l’acquisto di un Galaxy Tab S4 è possibile ricevere un cash back di 200 euro, con il Galaxy Tab S3 di 150 euro e con il Galaxy Tab S2 VE di 50 euro.

Approfittare di questa promozione sarà davvero molto facile. Le persone dovranno effettuare l’acquisto del loro nuovo dispositivo presso uno dei negozi fisici e online convenzionati e successivamente registrare il proprio prodotto sul sito Samsung Members entro il 10 marzo.

Se tutti i dati richiesti saranno inseriti correttamente, Samsung effettuerà il bonifico entro 45 giorni dall’email di convalida.

Maggiori informazioni sulle dinamiche della promozione, compreso il completo regolamento con i punti vendita aderenti, direttamente nel mini sito dedicato che sarà messo online a partire dal giorno 8 di febbraio.

Per gli interessarti trattasi di una ghiotta opportunità per acquistare il meglio della tecnologia di Samsung risparmiando cifre interessanti.