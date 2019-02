Viber 10, nuovo design con chiamate di gruppo

Luca Colantuoni,

La software house, che ha recentemente festeggiato l’ottavo compleanno, ha annunciato la disponibilità di Viber 10 per Android e iOS. La novità più evidente è rappresentata dal restyling grafico, ma sono state introdotte anche funzionalità interessanti, come la chat con numero nascosto e le chiamate di gruppo. L’aggiornamento può essere scaricato dagli store Google e Apple.

Viber spiega che nel corso del 2018 il suo servizio di messaggistica è notevolmente migliorato sul fronte dell’affidabilità e stabilità. Sono aumentate anche le prestazioni (ad esempio i messaggi vengono inviati ad una velocità doppia), mentre le chiamate audio e video hanno una qualità superiore. La software house ha dunque deciso di aggiornare altre parti del client a partire dall’interfaccia utente. Innanzitutto l’intestazione è ora bianca, ma il tradizionale colore viola è rimasto per altri elementi grafici. Nella parte inferiore sono visibili i pulsanti per l’accesso alle sezioni Chat e Chiamate.

Nella prima sono elencate tutte le conversazioni (private, di gruppo, comunità e contenuti pubblici), quindi non è più necessario passare da una schermata all’altra. Nella seconda sono invece visibili i contatti, le chiamate recenti e gli abbonamenti a Viber Out (in alto). Molto utile la nuova funzionalità Hidden-number Chats (chat con numero nascosto), grazie alla quale gli utenti possono scambiare messaggi nelle comunità senza rivelare il numero di telefono. Ciò garantisce una maggiore privacy.

L’ultima novità sono le chiamate di gruppo (verranno attivate nei prossimi giorni). È possibile partecipare alle chiamate vocali con un massimo di 5 membri (le video chiamate potrebbero essere aggiunte in seguito). Viber offre una sicurezza totale, in quanto sfrutta la crittografia end-to-end per chat private e di gruppo, chiamate audio/video e nessun dato viene condiviso con terze parti.