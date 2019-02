Angela Ahrendts lascia Apple

Marco Grigis,

Angela Ahrendts, l’attuale vicepresidente del settore Retail di Apple, lascerà il gruppo di Cupertino il prossimo aprile. È la stessa società californiana a confermare la notizia, annunciando anche chi ne sarà successore: il gruppo ha scelto Deirdre O’Brian, pronta ad assumere il ruolo di vicepresidente Retail + People.

Angela Ahrendts si è unita al team Apple nel 2014, dopo una carriera di successo in Burberry. Una scelta rivelatasi vincente per il gruppo di Cupertino, considerando come la vicepresidente del settore Retail abbia guidato il completo rinnovamento degli Apple Store, non solo moltiplicando la loro presenza in tutto il mondo – a oggi, si contano ben 506 negozi – ma anche rivoluzionando l’esperienza per i clienti. È proprio grazie ad Angela Ahrendts, infatti, che gli Apple Store hanno ampliato la loro vocazione di luogo d’incontro, confronto, arte e cultura, con piani specifici quali le sessioni educational e il programma Today At Apple.

Così come comunicato da Apple, Ahrendts lascerà il gruppo per “seguire nuovi obiettivi personali e professionali“. Il suo ruolo verrà assunto da Deirdre O’Brien che, come comunicato da Tim Cook, verrà promossa a vicepresidente senior del Retail + People. Deirdre non perderà quindi gli incarichi attuali: dal 2017, infatti, occupa la posizione proprio di vicepresidente People in quel di Cupertino.

In Apple, crediamo che la nostra anima siano le persone e Deirdre comprende le qualità e la forza del nostro team meglio di chiunque altro. Per più di tre decenni, ha aiutato Apple a rimanere focalizzata sui clienti e sull’arricchimento delle loro vite. È un leader eccezionale ed è stata un partner vitale per il nostro team retail in tutto il mondo, sin dagli inizi. Sono entusiasta di poter lavorare a fianco di Deirdre in questo nuovo ruolo e so che anche i nostri 70.000 dipendenti retail lo lo saranno.

Queste le parole di Tim Cook, nell’annunciare il cambio dirigenziale. Nel frattempo, anche Angela Ahrendts ha voluto rendere pubblica una breve nota di ringraziamento:

Gli ultimi cinque anni sono stati i più stimolanti, impegnativi e soddisfacenti della mia carriera. Grazie allo sforzo collettivo dei nostri team, il Retail non è mai stai così forte e così posizionato per garantire un contributo ancora più grande per Apple. Credo non vi sia momento migliore per passare il testimone a Deirdre, uno dei migliori dirigenti di Apple. Non vedo l’ora di guardare come questo fantastico team, sotto la sua guida, continuerà a cambiare il mondo una persona alla volta, una comunità alla volta.