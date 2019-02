DAZN: quattro partite in contemporanea su Apple TV

Marco Locatelli,

DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi l’arrivo della nuova funzionalità MultiView, disponibile su Apple TV, che permetterà agli appassionati di sport di vedere fino a quattro eventi in contemporanea su un unico schermo.

Con soli pochi click – si legge sul comunicato stampa – gli utenti potranno godere di un’esperienza multischermo immersiva, che non comporta la connessione di diversi dispositivi. È possibile attivare la funzione tenendo premuta la superficie touch del telecomando della Apple TV all’apertura del primo evento e selezionare gli altri contenuti da guardare nello stesso istante.

La funzionalità ‘MultiView’ è attualmente disponibile sulle Apple TV di quarta e quinta generazione per tutti gli utenti di DAZN in Italia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Austria e Svizzera e, a seguito del prossimo lancio, anche in Spagna e Brasile.

Ricordiamo che DAZN è un servizio ad abbonamento e ha un costo di 9,99 euro al mese con primo mese gratuito e possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, ogni settimana, tre match di serie A sono in esclusiva su DAZN e quindi non possono essere visti su nessun altro network a pagamento. Oltre alla serie A su DAZN è possibile guardare le partite di serie B, La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa D’africa Delle Nazioni, la Copa Libertadores, la NHL.