Disney+, 5 cose da vedere a maggio 2024

Anche a maggio 2024 Disney+ introduce nel catalogo interessanti novità per i suoi abbonati, tra film e serie tv da non sottovalutare.

Quali sono, quindi, i contenuti Disney+ da non perdere a maggio 2024? Ne abbiamo raccolti cinque che dovreste tenere in considerazione.

Film e serie TV da vedere a maggio 2024 su Disney+

Dal reboot della famosissima serie BBC a un promettente crime in costume, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

Shardlake

Il mese inizia con un’intrigante serie intitolata Shardlake, disponibile dal 1 maggio. Si tratta di un mystery crime drama ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo, all’epoca dei Tudor. Matthew Shardlake è un avvocato con un acuto senso della giustizia e uno dei pochi uomini onesti in un mondo afflitto da intrighi e complotti. La sua vita è stravolta quando il potente alleato di Enrico VIII, Thomas Cromwell (il veterano dello schermo Sean Bean), lo incarica di indagare sull’omicidio di uno dei suoi commissari avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea.

Tales of the Empire

Il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, Disney introduce sulla piattaforma Tales of the Empire, nuovo capitolo della serie antologica Star Wars: Tales. La seconda stagione è descritta come un viaggio in 6 episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti in epoche diverse.

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! 2

I fan della Pixar saranno entusiasti di ritrovare la divertente compagnia di Tylor Tuskmon e di mostri leggendari come Mike Wazowski e James P. Sullivan nella seconda stagione di Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! Dal 5 maggio tutti i nuovi episodi sono disponibili sulla piattaforma.

Doctor Who

Dall’11 maggio è disponibile la nuova stagione di Doctor Who, grazie all’accordo raggiunto tra Disney e BBC. La piattaforma propone in contemporanea i nuovi episodi della serie di culto al di fuori del Regno Unito, Italia inclusa. Questa attesissima stagione 14 è la prima per il nuovo Dottore interpretato dalla star di Sex Education Ncuti Gatwa. Lui e la sua nuova Compagna, Ruby Sunday, attraverseranno l’universo, viaggiando da pianeti lontani alla Londra degli anni ’60.

Feud 2

Infine, il 15 maggio è il momento della serie antologica Feud, che propone la sua seconda stagione. I nuovi episodi esplorano con un cast stellare l’improvvisa rivalità tra l’acclamato scrittore statunitense Truman Capote e le donne più ricche e glamour della società newyorchese degli anni ’70 che lui chiamava Cigni.

