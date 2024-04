Disney+, 5 cose da vedere ad aprile 2024

Anche per Disney+, aprile 2024 promette bene. Più di qualche contenuto interessante è infatti in dirittura d’arrivo sulla piattaforma.

Quali sono, quindi, i film e le serie TV Disney+ da non perdere ad aprile 2024? Abbiamo raccolto cinque contenuti per facilitarvi la scelta.

Migliori film e serie TV Disney+ di aprile 2024

Dall’ultimo film d’animazione Disney a un interessante e istruttivo documentario sui polpi, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Wish

Dal 3 aprile, gli abbonati al servizio streaming possono vedere Wish, film d’animazione uscito nei mesi scorsi al cinema. Gli spettatori vengono catapultati nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Iwájú: City of Tomorrow

Il 10 aprile è il momento di Iwájú, una serie animata che trasporta lo spettatore in una futuristica Lagos, in Nigeria. È qui che viene raccontata la storia di Tola, una giovane ragazza dell’isola ricca, e del suo migliore amico, Kole, un esperto di tecnologia autodidatta. I due intraprenderanno un viaggio alla scoperta dei segreti e dei pericoli nascosti nei loro diversi mondi.

The Greatest Hits

Dai 12 aprile è disponibile The Greatest Hits, film Searchlight Pictures che si incentra sulla giovane Harriet e il potere della musica. La ragazza scopre infatti che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo – letteralmente -, permettendole di rivivere dei ricordi con il suo ex fidanzato. Mentre coltiva un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente, Harriet si domanda se sia giusto continuare a vivere nel passato.

I segreti del polpo

Dal 22 aprile è disponibile I segreti del polpo, la docuserie in tre episodi diretta da James Cameron che esplora i “superpoteri unici, la straordinaria intelligenza e la vita sociale nascosta dei polpi”, con un tempismo perfetto per celebrare la Giornata della Terra.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Infine, il 26 aprile è il turno di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, docuserie in quattro episodi che racconta l’epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front-man, Jon Bon Jovi.

