ASUS ROG Ally, la console PC portatile a prezzo di saldo MENO 200 euro!

Giocare in mobilità col PC è possibile? Si certo, ci sono i portatili gaming. Ma se invece esistesse un PC del tutto simile ad una console portatile non sarebbe fantastico? Assolutamente si! E si chiama ASUS ROG Ally! Questo gioiellino Asus, di conseguenza ci sono ZERO dubbi sulla sua qualità a tutto tondo, fa proprio questo. All’interno di uno chassis che ricorda vagamente un Nintendo Switch, nasconde specifiche gaming di tutto rispetto, dandoci la possibilità di poter giocare ai nostri giochi preferiti dovunque! La qualità si paga, così come la miniaturizzazione di componenti Premium, di conseguenza il prezzo di listino è salato, ma grazie al super sconto Amazon MENO 25% possiamo tagliarlo di un quarto! Da 800 euro ASUS ROG Ally costa ora 600 euro! Occasione unica per comprare la console portatile più potente sul mercato!

Tutto al massimo, dovunque!

Le specifiche di ASUS ROG Ally sono esagerate, esaltate da uno schermo di 7 pollici con risoluzione 1080p e frequenza d’aggiornamento di 120hz. Scelta questa perfetta visto che il 4K sarebbe stato inutile su uno schermo di queste dimensioni, il Full HD permette quindi di andare al massimo con il dettaglio e gli effetti speciali su tutti i giochi.

In termini di specifiche, cosa troviamo sotto il cofano di ASUS ROG Ally? Vediamole nel dettaglio:

Windows 11 Home, per la massima compatibilità in termini di piattaforme di gioco.

CPU AMD Ryzen Z1 Extreme.

‎AMD Radeon™ Navi3 Graphics

16GB RAM.

512 GB SSD.

Possibilità di collegare una scheda grafica esterna e inserire una SD card per espandere la capacità del disco.

WiFi 6E

Schermo Gorilla Glass

ASUS ROG Ally: super sconto Amazon MENO 25%! Da 800 euro ASUS ROG Ally costa ora 600 euro! Occasione unica per comprare la console portatile più potente sul mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.