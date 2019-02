Ecovacs Robotics presenta Deebot Pro930

Antonino Caffo,

La critica di tutti i robot aspirapolvere che sono in commercio è fondamentalmente la stessa: per tappezzeria, angoli, soffitti e altre aree difficili da raggiungere è ancora necessario un modello “normale”. Ecovacs tenta di invertire la rotta degli esemplari autonomi moderni con il Deebot PRO930, dotato di molteplici punti di interesse.

Il prodotto appena presentato in Italia è un “combo” con i fiocchi: pulisce come le generazioni precedenti ma è anche in grado di lavare, grazie alla tecnologia di asciugatura Ozmo e ad un rinnovato sistema di aspirazione. Integra dunque tutte le funzionalità solite di aspiratura ma che un serbatoio con detergente, posto alla base della stazione di ricarica e da cui il Deebot preleva il necessario per lucidare un’area.

Tramite i suoi sensori, PRO930 sa automaticamente quando è necessaria una pulizia profonda e, con il Wi-Fi integrato memorizza e salva in memoria le mappe della casa, anche di più piani, resa possibile dal software di bordo conosciuto come “Smart Navi 3.0 Mapping and Navigation”. Quest’ultimo crea i livelli delle stanze dopo averli passati con il laser sul fronte. A quel punto si potrà scegliere di pulire solo alcune zone o di creare confini oltre i quali il robot non potrà andare.

A conti fatti, il Deebot Pro930 è una versione arricchita di Ozmo e guadagna un aspirapolvere portatile per pulire aree inaccessibili al robot, compresi gli angoli. Inoltre, Ecovacs specifica che questo aspiratore può essere considerato per ripulire divani, anche alcuni mobili, cosa impossibile prima.

Stando al produttore, il Deebot Pro930 è la soluzione a 360 gradi perfetta per chiunque sia alla ricerca di un partner affidabile per la pulizia della casa. E anche il cartellino è di quelli assolutamente interessanti dando un occhio al mercato: 849 euro con una disponibilità nei negozi e online già attiva e in pronta consegna.