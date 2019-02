Facebook Messenger, come revocare messaggi inviati

Candido Romano,

Una funzionalità che gli utenti italiani aspettavano da tempo è arrivata su Facebook Messenger, sia sulla versione Android che in quella iOS. L’applicazione di messaggistica dedicata al social network di Mark Zuckerberg fornisce ora la possibilità di cancellare i messaggi già inviati. Questo può finalmente avvenire sia nelle classiche chat che in quelle di gruppo.

Come cancellare i messaggi in Facebook Messenger? Farlo è in realtà molto facile. Se si invia un messaggio ma subito dopo ci si pente e lo si vuole revocare, basta compiere una determinata azione. Basta tappare sul messaggio inviato per errore e che si vuole cancellare, selezionando l’opzione “Rimuovi per tutti”.

In questo modo tutti i partecipanti della chat, sia quelle singole o di gruppo, non visualizzeranno più il messaggio. Lo stesso accade ad esempio su un’altra app di messaggistica della galassia Facebook, cioè WhatsApp. Il risultato è uguale, dopo la cancellazione apparirà il messaggio “l’utente ha rimosso il messaggio”. Se si vuole rimuovere la visualizzazione del messaggio solo per sé stesso, basta selezionare la voce “Rimuovi per te”: quando si sceglie questo il testo non viene rimosso per le altre persone che partecipano alla chat.

C’è però un limite alla cancellazione dei messaggi. Una volta inviato, l’utente avrà a disposizione “solo” 10 minuti per cancellarlo. La funzionalità in Facebook Messenger per ora è disponibile sulle versioni mobile e la comunicazione ufficiale dell’azienda non ha riportato quella desktop. Arriverà probabilmente i un secondo momento.

Facebook Messenger negli ultimi mesi ha attraversato un restyling molto importante. L’app è stata semplificata nell’interfaccia, diventata molto confusionaria nel tempo, ma in generale anche le azioni che si possono compiere. Ultimamente si è parlato anche della versione dark, che permette allo sfondo e ad alcuni elementi di diventare scuri.