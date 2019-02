Samsung presenta Digital Signage 8K a ISE 2019

Antonino Caffo,

Alla fiera di Amsterdam ISE 2019, Samsung Electronics ha presentato i suoi prodotti professionali per il Digital Signage derivanti direttamente dalle TV QLED 8K. Con tale mossa, il produttore coreano rende finalmente possibile sfruttare la tecnologia di super visione anche in ambito commerciale, per restituire immagini e video con una qualità impareggiabile, e attualmente senza precedenti.

Con il Digital Signage 8K, la tecnologia di upscaling supportata dall’Intelligenza Artificiale, può trasformare contenuti con qualsiasi risoluzione nativa, anche SD, in 8K, per catturare l’attenzione dei potenziali clienti. La novità non è banale visto che i proprietari di negozi e gli inserzionisti hanno l’opportunità di creare contenuti a risoluzioni inferiori, dunque con costi ridotti, e poi darli in “pasto” all’upscaling, per avere una qualità eccellente.

A ISE 2019, Samsung ha mostrato anche una versione da 292 pollici di The Wall 8K, che giungerà presso i canali di vendita nella prima metà del 2019. The Wall è un display modulare, configurabile e da personalizzare in dimensioni e proporzioni, che vanno dai 73 a 292 pollici, ideale per gli usi professionali. Al suo fianco, la compagnia ha svelato la tecnologia 8K LED HDR che, grazie al sistema Multi‑Link HDR, trasforma qualsiasi contenuto in qualità HDR, senza necessità di strumenti accessori specifici.

In Olanda Samsung ha portato anche la serie OMN/OMN-D semi-outdoor nei formati da 46 e 55 pollici. La serie è dotata di display bifacciali, utilizzabili sia in vetrina che all’interno del negozio, per aumentare le opportunità di vendita dentro e fuori dagli store. I display hanno connettività Wi-Fi integrata e possono essere alimentati da un cavo elettrico e uno LAN, riducendo l’ingombro dei fili e aumentando l’efficienza energetica. A ISE Samsung introduce infine i nuovi display 4K serie QMR e QBR con cinque modelli da 43 a 75 pollici, upscaling intelligente, IP5X per la resistenza alla polvere, sicurezza KNOX e connettività Wi-Fi per la gestione wireless.