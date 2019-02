TIM Party, le offerte per San Valentino

Filippo Vendrame,

TIM Party, il programma fedeltà di TIM, ha deciso di lanciare una serie di promozioni speciali dedicate a San Valentino. Queste offerte sono già disponibili per tutti i clienti dell’operatoro iscritti a TIM Party. Più nello specifico, le offerte per la festa degli innamoratati prevedono sconti sull’acquisto di alcuni beni e servizi.

Le offerte per San Valentino di TIM Party saranno comunicate ai clienti TIM iscritti attraverso un messaggio via email. Tra le offerte si segnala quella che riguarda la possibilità di ottenere uno sconto di 15 euro attraverso un codice promozionale per l’acquisto di una composizione floreale su Interflora. Il coupon andrà richiesto entro e non oltre il 16 Febbraio 2019 attraverso il sito di TIM Party. Il codice andrà poi inserito sul sito di Interflora per l’ordine entro il 28 Febbraio 2019.

Un’altra promozione di TIM Party per San Valentino riguarda un codice sconto per una cena di almeno due persone che dovrà essere prenotata attraverso il sito di Restopolitan. Il codice che si potrà richiedere sempre attraverso il sito di TIM Party dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020. L’offerta è valida per una sola cena.

Inoltre, i clienti TIM iscritti al programma fedeltà potranno avere accesso a sconti del 50% sull’acquisto di prodotti che possono essere perfetti per un regalo di San Valentino. Prodotti come orologi, bracciali, collane e orecchini di brand come Scuderia Ferrari, Morellato, Fossil e Sector.

Questi oggetti in sconto potranno essere acquistati entro il 24 febbraio dal sito kronoshop.com. Anche in questo caso andrà richiesto un codice sconto che dovrà essere inserito al momento della conclusione della fase di acquisto.

Anche i clienti TIM non ancora iscritti a TIM Party potranno approfittare di queste opportunità semplicemente decidendo di iscriversi immediatamente al programma fedeltà dell’operatore. Un’operazione assolutamente gratuita che si effettua in pochi istanti.