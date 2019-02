TIM Steel S 50GB, nuova offerta contro Iliad

Filippo Vendrame,

TIM Steel S 50GB è una nuova offerta operator attack di TIM che i nuovi clienti che effettueranno la potabilità del loro numero da Iliad e da alcuni Operatori Virtuali potranno attivare a partire dal prossimo 11 di febbraio. Più nello specifico, questa nuova interessante speciale tariffa prevede chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet al prezzo di 7,99 euro al mese.

Inoltre, i clienti che contestualmente fossero in possesso anche di un abbonamento di rete fissa, potranno ricevere 5 GB di traffico internet in più al mese grazie all’iniziativa 100% di TIM. Questa speciale offerta operator attack potrà essere attivata nei negozi ufficiali di TIM oppure utilizzando il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente sul sito ufficiale di TIM. TIM Steel S 50GB prevede un costo di attivazione di 12 euro. L’acquisto della SIM, invece, prevede un ulteriore esborso di 10 euro una tantum. In caso di attivazione tramite call center, il costo di attivazione cala a 9 euro. La SIM, invece, costerà 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Contestualmente all’arrivo di TIM Steel S 50GB, l’operatore chiuderà la commercializzazione delle offerte operator attack TIM Iron 50GB, TIM Sound 50GB e TIM Privilege 20GB.

Sempre dall’11 febbraio sarà ancora attivabile TIM 15 Go New che a 15 euro al mese offrirà chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet. Richiedibile da chi proviene da Wind, Tre e Vodafone.

Dall’11 di febbraio si potrà continuare a richiedere sempre TIM 4 New che offre 1000 minuti di chiamate e 3 GB di traffico Internet a 9,99 euro al mese. Attivabile da tutti anche senza portabilità. I costi di attivazione di queste due ultime offerte tariffarie sono gli stessi di TIM Steel S 50GB.