Wind Smart 50 Flash per i clienti Iliad

Wind Smart 50 Flash è una nuova offerta operator attack dell’operatore arancione, brand di Wind Tre, pensata per accattivarsi i clienti di Iliad e degli operatori virtuali che operano in Italia. Questa tariffa, dunque, è riservata esclusivamente a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità dall’operatore francese e dagli MVNO ad eccezione di Ho. Mobile e CoopVoce.

Più nel dettaglio, Wind Smart 50 Flash offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. Questa speciale offerta di Wind non può essere attivata online ma solamente richiesta nei negozi ufficiali dell’operatore arancione. La tariffa prevede anche un costo di attivazione pari a 11,99 euro invece di 21,99 euro ma solo se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso di disdetta anticipata, Wind addebiterà i restanti 10 euro.

Il costo della SIM, invece, è di 10 euro con un centesimo di credito incluso. Gli operatori virtuali compatibili per questa promozione sono KenaMobile, PosteMobile, 1Mobile Carrefour UnoMobile TazaMobile, BT Enìa, BT Italia, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Erg Mobile, FastWeb Full, FastWeb , Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima Mobile, PosteMobile, PosteMobile Full, Rabona Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Ringo Mobile e Digitel SimPiù.

Contestualmente, Wind ha deciso di ritirare le offerte operator attack Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash.

Wind Smart 50 Flash prevede l’attivazione automatica e gratuita del servizio Sms My Wind che informa il cliente quando qualcuno lo ha chiamato mentre il telefono era occupato o spento. Infine, si evidenzia che in caso di esaurimento del traffico dati, la navigazione si bloccherà sino al successivo rinnovo.