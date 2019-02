Samsung Galaxy M30, tre fotocamere posteriori

Luca Colantuoni,

Samsung ha recentemente annunciato due nuovi smartphone di fascia bassa per contrastare il dominio di Xiaomi in India. La serie comprendere a breve un terzo modello, ovvero il Galaxy M30, del quale sono apparse online le principali specifiche.

Il design del Galaxy M30 è identico a quello dei Galaxy M10 e M20. Nella parte superiore dello schermo Infinity-V c’è quindi un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. In base alle informazioni pubblicate dal sito Pricekart, lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,38 pollici con risoluzione full HD+ (2210×1080 pixel). Il processore dovrebbe essere un Exynos 7904, come nel Galaxy M20, ma si prevede una maggiore dotazione di RAM e storage: 6 GB e 128 GB, rispettivamente. Probabile però anche una versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash.

La fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Samsung avrebbe invece scelto una tripla fotocamera posteriore con sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard con apertura f/1.9 e grandangolare con apertura f/2.2. Il terzo sensore da 5 megapixel verrà sfruttato per catturare l’informazione sulla profondità. Sul retro c’è anche il lettore di impronte digitali.

Le rimanenti specifiche dovrebbero essere le stesse del Galaxy M20: connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo. Due i colori previsti al lancio: blu e nero. Anche il Galaxy M30 sarà disponibile in India. Non è noto al momento se verrà distribuito anche in Europa.