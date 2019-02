Red Dead Online introdurrà i cacciatori di taglie

Matteo Tontini,

La beta di Red Dead Online verrà aggiornata con un corposo update il prossimo 26 febbraio, ed è una cattiva notizia per chiunque abbia seminato il panico nelle lande del gioco. Rockstar ha infatti deciso di aggiungere dei “cacciatori di taglie” (PNG), con il compito di rintracciare i cowboy più cattivi.

Tutto ciò sarà possibile con l’introduzione del sistema Notorietà: si tratta di un parametro che aumenterà qualora il giocatore dovesse compiere azioni cattive, tipo uccidere o attaccare altri utenti. Per ogni comportamento criminale sarà infatti assegnata una taglia al giocatore. Rockstar spiega in una nota:

Per esempio, uccidere un altro giocatore porterà come conseguenza una taglia più alta sulla testa dell’utente, mentre per l’aggressione ai cittadini o per delle crudeltà sugli animali l’utente sarà punito con una taglia inferiore.

Una volta che la taglia del giocatore avrà superato una certa soglia, diventerà ricercato: così i cacciatori di taglie inizieranno a cercarlo e tenteranno di ucciderlo. Il parametro Notorietà diminuirà automaticamente quando tornerà a comportarsi come si deve, quindi senza commettere criminalità.

Inoltre sarà ridotta la visibilità delle icone sulle lunghe distanze, vale a dire che la posizione del giocatore sulla mappa non sarà mostrata a chiunque sia lontano da lui oltre 150 metri. Così facendo l’utente non potrà essere preso di mira da altri giocatori e venire inseguito per tutta la mappa.

Per finire saranno aggiunte anche diverse sfide giornaliere da portare a termine nella beta di Red Dead Online. Il giocatore potrà completare obiettivi che spaziano su tutti gli aspetti della vita sulla frontiera per guadagnare pepite d’oro e PE. Ci sarà una gran varietà di sfide: per esempio si dovranno raccogliere piante, vendere oggetti a un ricettatore, cacciare e scuoiare animali, ripulire covi, vincere Faide e tanto altro.