Red Dead Online accoglie le microtransazioni

Matteo Tontini,

L’economia di Red Dead Online si basa su due valute: contanti e lingotti d’oro. Dal momento del lancio a oggi, è stato possibile ottenere tali valute solo giocando, ma adesso sono state introdotte le microtransazioni e l’oro è disponibile anche come moneta premium, vale a dire acquistabile con denaro reale.

Si possono per esempio spendere 9,99 euro per comprare 25 lingotti (o 99,99 euro per prenderne 350) invece di guadagnarli nel gioco, anche se molti potrebbero non sentire il bisogno di spenderli. Tuttavia si è visto come Rockstar, nonostante abbia rimesso mano all’economia per un migliore bilanciamento, stia rendendo difficile ottenere oggetti in-game – e molti giocatori si stanno lamentando per questo.

Dal lancio, è stato possibile acquistare una vasta gamma di oggetti in cambio di oro, tra cui abiti, cavalli, una canna da pesca e un’assicurazione per destrieri, la quale ha permesso al cavallo dell’utente di rigenerarsi immediatamente dopo essere stato ucciso (piuttosto che attendere per recuperarlo dalla stalla più vicina). Dopo alcune modifiche nell’ultima settimana, le assicurazioni per il cavallo e le canne da pesca sono acquistabili con contante virtuale guadagnato in Red Dead Online, mentre una serie di altri articoli sono rimasti prerogativa del solo oro.

L’oro è dunque obbligatorio per determinati contenuti. Se si vuole sottoporre la propria Revolver Cattleman a un trattamento di nichelatura, ci vorranno 6 lingotti d’oro. Per far luccicare ogni cosa con una placcatura in oro, saranno necessari 30 lingotti. Se invece si desiderasse un fantasioso cavallo arabo nero che abbia più resistenza della maggior parte dei destrieri, ce ne vorranno 42. Queste chicche sono contenuti di prestigio, sì, ma i giocatori inclini ad acquistarli rapidamente potrebbero ritrovarsi a comprare un pacchetto d’oro o due, per la gioia di Rockstar.

Lo sviluppatore fa tuttavia un bel regalo di Natale agli utenti: tutti coloro che hanno effettuato o effettueranno almeno un accesso a Red Dead Online entro il 20 dicembre riceveranno in regalo 15 lingotti d’oro.