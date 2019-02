Nintendo Direct: tutti gli annunci per Switch

Marco Locatelli,

Con una nuova presentazione Nintendo Direct, li colosso di Kyoto ha annunciato che Super Mario Maker 2, il seguito dell’innovativo capitolo originale, e un’elegante reinterpretazione di The Legend of Zelda: Link’s Awakening saranno entrambi giocabili quest’anno su Nintendo Switch.

Oltre a presentare altri giochi in arrivo su Nintendo Switch, come Hellblade: Senua’s Sacrifice e Bloodstained: Ritual of the Night, il Nintendo Direct ha fornito ulteriori dettagli su titoli già annunciati come Fire Emblem: Three Houses, Yoshi’s Crafted World, DAEMON X MACHINA e MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Nintendo Switch si prepara anche a dare il benvenuto a BOXBOY! + BOXGIRL!, il prossimo capitolo della simpatica serie di puzzle game a base di piattaforme, che sarà disponibile nel Nintendo eShop.

Inoltre, già a partire da oggi, i possessori di Nintendo Switch potranno iniziare a divertirsi con titoli pubblicati a sorpresa, come TETRIS® 99 e FINAL FANTASY IX di SQUARE ENIX, con il nuovo DLC coop per Captain Toad: Treasure Tracker e con demo gratuite dei giochi in arrivo.

La presentazione integrale potete vederla nel video qui sotto

Super Mario Maker 2: in questo seguito del gioco originale, i giocatori possono creare i livelli di Super Mario dei loro sogni usando ancora più strumenti, oggetti e funzioni. Super Mario Maker 2 sbarcherà in esclusiva su Nintendo Switch a giugno.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening: pubblicato per la prima volta 25 anni fa su Game Boy, uno dei giochi più amati della serie The Legend of Zelda fa il suo ritorno. In questa reinterpretazione in chiave moderna, i giocatori viaggiano alla volta dell’Isola Koholint per guidare Link in una pericolosa avventura. The Legend of Zelda: Link’s Awakening sarà giocabile solo su Nintendo Switch nel 2019.

ASTRAL CHAIN: ASTRAL CHAIN è un nuovo gioco d’azione di PlatinumGames diretto da Takahisa Taura, il game designer di NieR:Automata, e supervisionato da Hideki Kamiya, creatore della serie Bayonetta. Come membri di un’unità speciale della polizia in una futuristica città multiculturale, i giocatori devono collaborare con un’arma umanoide chiamata Legion in un’avventura che fonde combattimenti ed esplorazione. Maggiori dettagli su questa esclusiva per Nintendo Switch saranno svelati in futuro. ASTRAL CHAIN sarà disponibile dal 30 agosto.

Fire Emblem: Three Houses: Aquile Nere. Leoni Blu. Cervi Dorati. Le tre case che formano l’Accademia Ufficiali, una scuola d’élite che addestra gli studenti nell’uso delle armi, della magia e delle abilità speciali. Nei panni di un professore, il giocatore deve scegliere una di esse e guidare i suoi allievi in battaglie a griglia dove la posta in gioco è la sopravvivenza. Ogni casa è formata da diversi cadetti, ognuno dotato di una personalità e abilità uniche, che possono interagire tra di loro all’accademia, sviluppando legami che li renderanno più efficaci in battaglia. Fire Emblem: Three Houses e la Limited Edition di Fire Emblem: Three Houses saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch dal 26 luglio.

BOXBOY! + BOXGIRL!: La celebre serie di rompicapi debutta su Nintendo Switch con un gioco tutto nuovo. Oltre a 270 livelli inediti, questa volta sarà possibile giocare in due grazie alla nuova modalità cooperativa. Come bonus, i giocatori che completano il gioco sbloccheranno una nuova avventura in cui il protagonista è Qudy. BOXBOY! + BOXGIRL! sarà scaricabile dal Nintendo eShop a partire dal 26 aprile.

TETRIS 99: TETRIS, il re dei puzzle game, fa il suo ritorno in un’esperienza senza precedenti. In questo capitolo, 99 giocatori si affrontano online, e il vincitore sarà chi resiste fino alla fine. Questa esclusiva per Nintendo Switch, disponibile solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, è scaricabile gratuitamente* da oggi. In futuro verranno anche organizzati speciali eventi online.

Bloodstained: Ritual of the Night: la classica azione a scorrimento orizzontale rialza la cresta in Bloodstained: Ritual of the Night. Nei panni di Miriam, la portatrice della maledizione dell’alchimista, i giocatori ruberanno le abilità dei nemici, piegheranno la forza di gravità al loro volere e sfrecceranno come lampi per i livelli mentre esplorano un castello gotico. Qui, le leggi della realtà, e dei giochi a scorrimento orizzontale in 2D, non valgono. Bloodstained: Ritual of the Night per Nintendo Switch emergerà dalle tenebre quest’estate.

Mortal Kombat 11: personaggi vecchi e nuovi danno vita ai combattimenti spettacolari di Mortal Kombat 11, disponibile su Nintendo Switch dal 23 aprile.

Yoshi’s Crafted World: Yoshi’s Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi’s Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le altre cose, faranno rafting, guideranno auto a energia solare e voleranno a bordo di un aereo. Inoltre, usando le monete raccolte nei livelli, i giocatori potranno sbloccare 180 costumi diversi per Yoshi.

Aggiornamento ed Episodio speciale per Captain Toad: Treasure Tracker: dopo aver scaricato un aggiornamento gratuito per la versione per Nintendo Switch di Captain Toad: Treasure Tracker disponibile a partire da oggi, diventerà possibile affrontare tutti i livelli del gioco con un secondo Toad controllato da un amico, in modalità cooperativa. Inoltre, il 14 marzo verrà pubblicato un DLC a pagamento che aggiunge 18 nuove sfide, inclusi 5 livelli inediti, oltre a nuove corone luccicanti da trovare in ogni livello. Preordinando il DLC Captain Toad: Treasure Tracker – Episodio speciale, disponibile da oggi nel Nintendo eShop, sarà possibile ottenere in anteprima uno dei nuovi livelli. Gli altri arriveranno il 14 marzo.

Aggiornamento per Super Smash Bros. Ultimate: il titolo per console da casa dalle vendite più veloci nella storia di Nintendo si prepara a ricevere un aggiornamento gratuito alla versione 3.0, che sarà rilasciato questa primavera. Entro la fine di aprile, Joker di Persona 5 diventerà disponibile come personaggio giocabile. Annunciato a dicembre, Joker è il primo dei personaggi del Fighters Pass a unirsi al folto cast del gioco. I giocatori che vogliono avere accesso a tutti e cinque i personaggi aggiuntivi in arrivo, oltre che ai nuovi livelli e brani musicali, possono acquistare il Fighter’s Pass di Super Smash Bros. Ultimate visitando il sito https://www.smashbros.com. Maggiori dettagli sull’aggiornamento alla versione 3.0 e sui prossimi contenuti del Fighters Pass saranno comunicati in futuro. Nel 2019 arriveranno nei negozi anche nuovi amiibo, come quelli di Snake, Simon, Squirtle, Allenatore di Pokémon e Ivysaur.

Hellblade: Senua’s Sacrifice: il pluripremiato Hellblade: Senua’s Sacrifice si appresta a sbarcare su Nintendo Switch. Creato in collaborazione con neuroscienziati e persone affette da psicosi, Hellblade: Senua’s Sacrifice immerge i giocatori nella mente di una guerriera celtica impegnata a combattere per salvare l’anima del suo amato. Hellblade: Senua’s Sacrifice sarà disponibile su Nintendo Switch questa primavera.

DAEMON X MACHINA: a partire da oggi, e per un tempo limitato, i piloti di mech in erba possono scaricare una demo gratuita di DAEMON X MACHINA, chiamata “Missioni prototipo” dal Nintendo eShop. Nella demo, i giocatori possono affrontare quattro missioni e familiarizzare con i comandi e le opzioni di personalizzazione dei mech. Dopo aver terminato la demo, alcuni giocatori riceveranno una e-mail con un invito a partecipare a un sondaggio in cui potranno inviare i loro commenti al Producer Kenichiro Tsukuda e al team di sviluppo. Attualmente in sviluppo, DAEMON X MACHINA sarà disponibile su Nintendo Switch quest’estate.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order: per la prima volta da 10 anni, la serie MARVEL ULTIMATE ALLIANCE fa il suo ritorno con un titolo d’azione per un massimo di quattro giocatori** con una storia originale, il tutto in esclusiva per Nintendo Switch! Dopo aver creato un team di supereroi, che includono anche la protettrice dell’universo per antonomasia, Captain Marvel, i giocatori dovranno salvare il mondo, giocando insieme in modalità TV, in wireless locale o online. La “visuale eroica” ravvicinata li immergerà ancora di più nell’azione, e, a mano a mano che salgono di livello, potranno imparare nuove abilità da usare al volo, nonché eseguire potentissimi attacchi Alleanza Estrema. MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order atterrerà su Nintendo Switch quest’estate.

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva: questa versione migliorata include tutti i contenuti del gioco originale, ma aggiunge nuove storie dei personaggi, l’opzione di velocizzare le battaglie, una colonna sonora completamente orchestrale e la possibilità di passare dalla moderna grafica in alta definizione a quella a 16 bit ispirata ai classici del passato. Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva arriva su Nintendo Switch questo autunno.

DRAGON QUEST BUILDERS 2: in questo RPG, i giocatori raccolgono materiali per creare cose come armi, edifici e persino interi villaggi. Con l’aiuto del misterioso Malroth e degli altri abitanti, i giocatori esploreranno vaste isole, troveranno missioni e affronteranno i mostri e boss sparsi per il mondo. I possessori della versione per Nintendo Switch di DRAGON QUEST BUILDERS possono creare la tenuta da Costruttore Leggendario e il trono del Dragonlord. DRAGON QUEST BUILDERS 2 arriva su Nintendo Switch il 12 luglio.

ONINAKI: per difendere il culto della reincarnazione, i giocatori devono viaggiare tra il mondo dei vivi e l’aldilà per impedire che le anime smarrite si trasformino in mostri. Nei combattimenti, le anime che hanno salvato si manifestano dentro i giocatori, conferendo loro nuove abilità. ONINAKI sarà giocabile su Nintendo Switch quest’estate.

Nuove missioni Star Fox in Starlink: Battle for Atlas: l’aggiornamento di Starlink: Battle for Atlas in arrivo ad aprile introdurrà nuove missioni Star Fox per la versione per Nintendo Switch del gioco. Nei panni di Peppy, Falco e Slippy, i giocatori dovranno vedersela con i luogotenenti della Star Wolf Andrew, Pigma e Leon in una serie di insidiose missioni. L’aggiornamento includerà anche nuove gare tra astronavi, missioni delle fazioni e molto altro.

Disney TSUM TSUM FESTIVAL: in questo gioco, i protagonisti sono gli Tsum Tsum Disney! In Disney TSUM TSUM FESTIVAL, i giocatori abbinano Tsum Tsum dello stesso tipo per eliminarli, alla ricerca del punteggio più alto. Il gioco supporta fino a quattro giocatori**, che possono sfidarsi o giocare in coop sia online* sia in locale. Disney TSUM TSUM FESTIVAL arriverà su Nintendo Switch nel 2019.

Rune Factory 4 Special e Rune Factory 5: il classico RPG Rune Factory 4 si prepara a tornare su Nintendo Switch, in versione rimasterizzata. I giocatori potranno interagire con gli abitanti, coltivare frutta e verdura, andare a pesca, allevare mostri e usare armi e incantesimi. Rune Factory 4 Special uscirà quest’estate, mentre il recentemente annunciato Rune Factory 5 sarà disponibile più avanti.

DELTARUNE: il nuovo gioco del creatore di Undertale si appresta a sbarcare su Nintendo Switch. Il 1° capitolo, DELTARUNE: Chapter 1, sarà scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop dal 28 febbraio.

FINAL FANTASY VII: i fan di uno degli RPG più celebri della storia potranno tornare a Midgar quando FINAL FANTASY VII troverà una nuova casa su Nintendo Switch, il 26 marzo.

FINAL FANTASY IX: chi non ha ancora avuto l’occasione di innamorarsi di Vivi può finalmente colmare questa lacuna: FINAL FANTASY IX è disponibile da oggi nel Nintendo eShop di Nintendo Switch.

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!: il 20 marzo, l’ultimo capitolo della serie Chocobo’s Mystery Dungeon farà il suo debutto su Nintendo Switch.

Dead by Daylight: Dead by Daylight è un gioco horror con multiplayer asimmetrico, in cui un giocatore impersona uno spietato killer e gli altri quattro i sopravvissuti che devono provare a fuggire senza farsi uccidere. La versione per Nintendo Switch include un sacco di mappe, personaggi e costumi, oltre a un profondo sistema di progressione. Dead by Daylight arriverà su Nintendo Switch in autunno.

Unravel Two: in questo titolo, i giocatori prendono il controllo di due adorabili personaggi fatti di lana e risolvono rompicapi. È possibile giocare da soli o con un amico, in coop locale. Unravel Two arriva su Nintendo Switch il 22 marzo.

GRID Autosport: GRID Autosport porta un mix di corse adrenaliniche e guidabilità realistica su Nintendo Switch. I giocatori scenderanno in pista per partecipare a gare al cardiopalma, ambientate in prestigiosi circuiti come Spa-Francorchamps o in suggestive ambientazioni come le strade di Barcellona. Questa versione include tutti i DLC, con 100 auto e 100 circuiti, oltre ad alcune novità, come il supporto ai sensori di movimento e ai comandi personalizzati. GRID Autosport per Nintendo Switch arriverà quest’estate.